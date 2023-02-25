Премьер-министр Канады Трюдо: Оттава распространила санкции на членов правительства России

Канада вводит санкции в отношении 129 физических и 63 юридических лиц, в том числе членов правительства РФ, сотрудников администрации президента, военных, представителей ВПК, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Трюдо объявил о новых санкциях в отношении 129 физических и 63 юридических лиц, среди которых заместитель премьер-министра РФ, министры, сотрудники администрации президента, военные и причастные к производству артиллерии и вооружения, используемого на Украине, передает ТАСС.

В МИД Канады информировали, что в санкционные списки внесены ряд российских предприятий и госструктур, в том числе ФСБ, ГРУ, партия «Единая Россия», Главное управление специальных программ президента РФ, ФСО, оператор Запорожской АЭС, Госдума, Совет Федерации, Федеральная служба финансового мониторинга, компании «Роснефтегаз», «Уралвагонзавод», Жуковский центральный аэродинамический институт, компания TRL Auto LLC.

Кроме того, санкции вводятся в отношении 50 организаций, в том числе военно-патриотического движения «Юнармия», концерна «Уралвагонзавод», ЗАО «Специальное конструкторское бюро», ООО «Объединенная машиностроительная группа».

Оттава также ввела рестрикции в отношении компании «Мультиклет», Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН (ИФП СО РАН), Научно-производственного объединения (НПО) имени С. А. Лавочкина, автомобильного завода «Урал», «Брянского автомобильного завода», Центрального научно-исследовательского института «Буревестник», АО «Восточная верфь», АО «Эникс», ПАО «Завод Тула».

В санкционный список Канады включены также Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау, Физико-технологический институт имени К. А. Валиева, Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М. А. Карцева, Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН), Институт спектроскопии РАН, Научно-технический центр «Элинс», «Завод имени Дегтярева», Ижевский электромеханический завод «Купол», ОАО «Аэроприбор-Восход», АО «Энергия», МК «Витязь», ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», Конструкторское бюро точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана, «НПО РусБИТех», «НПО «Стрела», машиностроительный холдинг „Русские машины“, Казанский оптико-механический завод и другие предприятия.

Помимо этого, Оттава ввела санкции в отношении супруги заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева Светланы Медведевой и его сына Ильи, заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, помощника президента РФ Максима Орешкина. Кроме того, согласно документу, под санкции попали вице-премьеры РФ Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко, помощник президента РФ Лариса Брычева, начальник Главного управления специальных программ президента РФ Александр Линец, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

В санкционном списке также оказались вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, заместитель Председателя Госдумы Владислав Даванков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, а также депутаты Александр Демин, Ксения Горячева, Максим Гулин, Амир Хамитов, Олег Леонов, Владимир Плякин, Григорий Шилкин, Сангаджи Тарбаев, Алла Полякова, Антон Ткачев, Николай Новичков, Рифат Шайхутдинов, Георгий Арапов, Сардана Авксентьева, Роза Чемерис, Анатолий Грешневиков, Виктор Заварзин, Олег Михайлов, Константин Затулин, Роберт Кочиев, Евгений Марченко, Елена Вторыгина, Михаил Берулава, Ольга Алимова, Алексей Волоцков, глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Ранее власти Канады ввели санкции против первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой и президента Федерации хоккея РФ (ФХР) Владислава Третьяка, а также некоторых других депутатов Госдумы.

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