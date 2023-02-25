Игра в настольный теннис и скандинавская ходьба: 8 эффективных упражнений для борьбы с жиром на животе женщинам 50+

Если вы хотите привести свою фигуру в порядок, следует внести несколько изменений в образ жизни. Существует множество эффективных упражнений для женщин в возрасте после 50, чтобы устранить жир на животе.

И это вовсе не обязательно упражнения на пресс или нижнюю часть тела. Для того чтобы увидеть мышцы и кубики на животе, нужно устранить жировую прослойку, которая станет уходить, если вы будете заниматься физической активностью.

Вы даже можете начать с самых незначительных разминок. Например, встаньте прямо, примите устойчивую позицию и согните левую ногу в колене, подняв ее как можно выше и прижав к себе. В таком положении постарайтесь удержаться, поддерживая колено двумя руками, сложенными в замок. Вернитесь в исходное положение и повторите это упражнение с другой ногой.

Скандинавская ходьба

Скандинавская ходьба так популярна не случайно. Проведя с палками на улице всего лишь час, вы можете сбросить до 400 килокалорий и задействовать при этом до 90% мышц. Таким образом, скандинавскую ходьбу можно считать полноценной тренировкой, если вы не любите посещать спортзал или заниматься дома.

Если вы новичок в этом деле, нужно начать с малого и не стремиться сразу же проходить большие расстояния. Увеличивайте нагрузку по мере того, как ваш организм будет становиться более выносливым. Со временем можно будет увеличить еще и скорость ходьбы. Она будет зависеть от чистоты сердечных сокращений.

Скандинавская ходьба более эффективна, чем обычная, так как позволяет задействовать те мышцы, которые не задействованы во время обычной прогулки. Более того, удается сжечь более внушительное количество калорий.

Старайтесь со временем выбирать пересеченную местность. Если вы будете практиковать скандинавскую ходьбу на неровностях и возвышенностях, сможете увеличить эффективность тренировок. Так, 5-процентный наклон способен увеличить сжигание калорий на 50%.

Поза воина 2

Силовая йога тоже может способствовать тому, чтобы избавиться от жира на животе. В частности, попробуйте позу воина 2. Она будет способствовать еще и укреплению мышц икр, ягодиц, бедер. Кроме того, ваша спина и руки станут сильнее.

Для выполнения этой позы необходимо шагнуть в сторону, согнув ногу в колене, развести руки в стороны и одновременно развернуть корпус направо. Взгляд при этом должен быть направлен поверх правой руки. Затем вернитесь в изначальное положение и выполните упражнение в другую сторону. Выпад в этой позе не должен быть глубоким. Для этого ногу не следует сгибать слишком сильно, чтобы она не оказалась параллельно полу.

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Упражнение с гантелями

Жировые отложения на животе станут уходить, если вы примените комплексный подход: дефицит калорий и физические упражнения. Вы можете выполнять любые упражнения, которые вам будут казаться эффективными или комфортными. В частности, это могут быть упражнения с гантелями. Например, приседания с утяжелением.

Боковые выпады с фитнес резинкой

Наденьте фитнес-резинку чуть выше коленей, встаньте прямо и сделайте боковой выпад, одновременно присев. Колени при этом не должны выходить за край носков. Выполняйте это упражнение попеременно то в одну, то в другую сторону.

Упражнение с фитнес-резинкой на верхнюю часть тела

Если вы планируете сбросить достаточно большое количество килограммов, вам может быть сложно сразу же приступать к активным физическим нагрузкам. Вы можете начать с малого. Используйте фитнес-резинку, чтобы работать с верхней частью тела. Сядьте на стул, спину держите ровно, растяните резинку над головой и выполняйте упражнения с вытягиванием резинки то одной, то другой рукой.

Подъемы по лестнице

Для этого упражнения вам понадобится отправиться на местную спортивную площадку, где есть лестницы. Выполняйте энергичные подъем с попеременным отдыхом.

Растягивание фитнес резинки ногой

Встаньте на четвереньки, закрепите фитнес резинку за стопу одним краем, а за другой ее конец ухватитесь рукой, поставив руки на пол перед собой. Начните растягивать фитнес-резинку, разгибая ногу в колене и отводя ее назад параллельно полу.

Игра в настольный теннис

Займитесь настольным теннисом. Он не только позволит вам избавиться от лишнего жира на животе, но еще и будет поддерживать мышцы в тонусе. После всего лишь одной партии на следующий день вы поймете, насколько такая игра эффективна.