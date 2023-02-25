Дашка-молодец! – Личное мнение

Когда Дарья Мороз вышла в люди с новым женихом Петром Дранга, я подумала — ну, молодец, что нашла парня.

А парень, как вы сказали, оказался известным — музыкант-аккордеонист, и все его знали, кроме меня!



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А тут новая радость — и по деньгам жених состоялся!

Оказывается, жильём обеспечен, из хорошей семьи. Как уверяет Комсомолка, новый жених богаче бывшего мужа!

То есть, мало того, что моложе, более красив, так ещё и обеспечен.

Что тут сказать? Да только одно: Дашка — молодец!

Это пусть Собчак ждёт, когда муж станет академическим режиссёром. Кто его знал до свадьбы? Ксения вот и старается. Зато Дашка взяла себе в ухажёры уже вполне состоявшегося профессионала — ну, а то, что я не знала о нём, так это и не беда. Вы-то как раскричались, что он известный!

«Мы, аккордеонисты, женихи завидные: у нас же инструмент тяжелый, от этого вены на руках широкие, приток крови сильный, а значит, руки всегда горячие», — объясняет Пётр.

Вообще, Дашке — женского счастья. Что пожелать Собчак?

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