Слишком много исключений – Die Zeit объяснила, почему Польша блокирует новый пакет антироссийских санкций

В Евросоюзе так и не смогли договориться о принятии против РФ нового, десятого и самого масштабного пакета санкций, пишет Die Zeit. Причиной этому послужило недовольство Польши большим количеством исключений, которые позволят импортировать в ЕС российский синтетический каучук. По мнению Варшавы, исключения настолько велики, что штрафные меры могут оказаться недействующими.



AP

Страны — члены ЕС не смогли согласовать запланированный десятый пакет антироссийских санкций, пишет Die Zeit. По информации, полученной от европейских дипломатов, Польша заблокировала штрафные меры из-за исключений, позволяющих импортировать в Евросоюз российский синтетический каучук.

По мнению Варшавы, исключения настолько велики, что санкции могут оказаться недействующими. По имеющимся данным, они были предложены для того, чтобы пойти навстречу Италии, которую поддерживает Германия.

Десятый пакет антироссийских штрафных мер должен был стать самым масштабным, продолжает Die Zeit. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что суммарный ущерб от санкций составит около €11 млрд. Они включают в себя торговые ограничения, касающиеся главным образом экспорта промышленных товаров, которые РФ не сможет получить через другие государства, например Китай.

В запрещённый список входят детали для машин, антенны, краны, спецтехника, а также запасные части для грузовиков и двигателей. К тому же экспортные ограничения коснутся около 50 новых электронных компонентов, используемых в российских беспилотниках, ракетах и вертолётах. До того, как все эти меры вступят в силу, они должны быть утверждены в письменной форме, поясняет издание.