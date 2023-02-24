Годовщина… по версии министерства обороны России

24.02.2022 (13:00) Брифинг официального представителя Минобороны России:

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ В.В. Путина 24 февраля российские Вооруженные Силы приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

Утром народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии ВСУ на территорию республик провели мобилизацию и создали группировки войск. В настоящее время они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных Сил. Ими прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ.

Группировка войск Донецкой народной республики, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров, а группировка Луганской народной республики, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра. Сейчас группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику.

Подразделения ВСУ продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженные Силы РФ никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят.

Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали.

Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются.

Высокоточным оружием российских Вооруженных Сил выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ.

Обращаем внимание средств массовой информации, что Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам «Белых касок».

В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы «массовыми жертвами» среди гражданского населения Украины. Подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные телеграмм-каналы и социальные сети.

Их целью является обвинение России в якобы не избирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах.

Особо хочу подчеркнуть: Вооруженные Силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает.

24.02.2023 (13:55) Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 24 февраля 2023 г.):

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное и Табаевка Харьковской области.

За сутки на данном направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и одна гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» при поддержке штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии в районах населенных пунктов Новосадовое Донецкой народной республики, Площанка, Макеевка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики уничтожено до 140-ка украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии боевого соприкосновения.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 240 украинских военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковая пушка Д-44, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ.

На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики.

За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО «Ураган», одна гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, в районах населенных пунктов Раздольное, Богатырь Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», три гаубицы Д-30, а также в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области склад с боеприпасами 104-й артиллерийской бригады ВСУ.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 142-х районах.

В районе населенного пункта Перемога Харьковской области поражён пункт управления 127-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда «HIMARS» и «Ураган», а также уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Мерефа, Лиман Второй Харьковской области, Александровка Донецкой народной республики, Голая Пристань и Новая Збурьевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 387 самолетов, 210 вертолетов, 3228 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 8011 танков и других боевых бронированных машин, 1044 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8518 единиц специальной военной автомобильной техники.