Мнение: Трудовых мигрантов стало больше, рост торговли с Югом и мошенничество со скидками

1. Российская экономика бурно перестраивается. Неудивительно, что в 2022 году число новых трудовых мигрантов в России выросло, причём на этот раз не за счёт Украины (ссылка):



В 2022 году приток трудовых мигрантов в Россию вырос на треть, подсчитали эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Копия исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру». В прошлом году количество иностранных граждан, приехавших с целью работы, составило 3,47 миллиона, это на 871 тысячу больше, чем в 2021-м.

Аналитики констатировали, что ради заработка в Россию въезжал каждый четвертый иностранец, хотя до пандемии коронавируса пересекал границу для трудоустройства только каждый восьмой. «Более 90 процентов прироста иностранной рабочей силы пришлось суммарно на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Также значительно выросло число трудовых мигрантов из Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Молдовы, Турции, Туркмении и Китая», — говорится в исследовании.

Согласно подсчетам, в общей сложности в 2022 году российскую границу пересекли 13 миллионов иностранцев, работу в качестве цели приезда указали более четверти (26,6 процента). По сравнению с доковидными временами, число именно трудовых мигрантов сократилось на 15,3 процента. Доля иностранных работников велика в сфере рабочих специальностей. «На фоне нехватки кадров зарплаты курьеров, водителей, ремонтников, кладовщиков, грузчиков и строителей начали расти. Дополнительную привлекательность для иностранцев российский рынок получил за счет укрепления курса рубля, благодаря чему заработки в пересчете на иностранные валюты значительно возросли», — обратила внимание глава FinExpertiza Елена Трубникова.

Трудовые мигранты едва ли поедут в страну, экономика которой рушится. Разве что если это не столько мигранты, сколько беженцы, которые едут из стран, где дела обстоят ещё намного хуже, и есть угроза потери жизни/имущества. Так было с притоком мигрантов в Россию в 1990-х из республик бСССР. Но сейчас положение дел в той же Средней Азии вполне удовлетворительное, в особенности в Казахстане. Да и Турция с Китаем далеко не самые бедные страны.

2. Растёт российская торговля с Китаем, Индией и Турцией. Но не только. Ещё две важных для нас страны на южном направлении показали значительный рост товарооборота с нами (ссылка 1, ссылка 2):

Товарооборот России и Казахстана по итогам 2022 года прибавил 2 миллиарда долларов и достиг рекордных 26 миллиардов, пишет ТАСС со ссылкой вице-президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Владимира Падалко.

Он указал, что за год торговля увеличилась на 10 процентов после роста на 30 процентов в 2021 году.

<…>

Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в 2022 году оказался рекордным. Он вырос на 68 процентов, до девяти миллиардов долларов. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Объем экспорта из России в ОАЭ взлетел на 71 процент, до 8,5 миллиарда долларов, а импорта — на 6 процентов, до 500 миллионов долларов. ОАЭ сохранили за собой первое место среди стран арабского мира по объему товарооборота с Россией, отметил Мантуров.

3. Как я и говорил, мутит с ценами не только Озон — подобным грешат все известные мне агрегаторы. Блогер vdesyatke2 рассказывает в комментариях про Яндекс (ссылка):

А) Диалог с русскоговорящим таксистом Яндекс.Go в Москве:

– Если не секрет, по какой цене у вас поездка?

– Не секрет, 360 рублей

– (победно радуется) У вас наверное Плюс? Сколько баллов кэшбэк?

– (точно не помню цифру) Эээ… 60 баллов

– А теперь выйдите из аккаунта и посмотрите, сколько стоит поездка без Плюса

– <…>… 260 рублей…

Таксист радостно показывает один из трёх или четырёх смартфонов, лежащих на торпеде: «Я ради интереса каждый раз проверяю стоимость каждой заказываемой поездки, с Плюсом она всегда дороже на 10-20%, несколько процентов из этого возвращаются кэшбэком баллами Плюса”.

Б) Яндекс.Маркет. Покупаем снэки на детский день рождения. У меня на старом аккаунте с Плюсом коробка шоколадок Марс стоит 360 рублей, на вновь зареганном аккаунте та же коробка (айди товара тот же) 240 рублей. Ради интереса заказываем где дешевле, ещё двое суток мониторим цену — ситуация не меняется. Несколько дней общения с поддержкой результата не дали — не нравится не покупайте. “У нас на Маркете много продавцов, они сами устанавливают цены, мы не знаем, что они вообще делают, ми таки затурканы-затурканы”. Это как-то странно: если я приду в оффлайн магазин, то если этот магазин попытается разные ценники разным покупателям подсунуть, магазин тут же изнасилует Роспотребнадзор. А в интернет-магазине это с какого-то буя легально. “Авось прокатит — 2000 рублей”.

В) Яндекс Маркет объявляет “грандиозную чёрную пятницу”. Сковородка Тефаль (думает о нас эта сковородка, постоянно) без скидки 3690, в чёрную пятницу 1690. По наступлении чёрной пятницы (неделя в ноябре) эта сковородка начинает показывать цену со скидкой 2990, без скидки уже 3690. Общение с поддержкой столь же результативно. “Да хоть в глаза нам плюйте, 20 баксов это 20 баксов”.

Пытался по подобным случаям писать в Роспотребнадзор, они отвечают “если вы считаете, что ваши права нарушены, обращайтесь в суд”. [Очень] нужная организация, не зря зарплату получает из моих налогов. А прекрасно работавшую систему отделов защиты прав потребителей упразднили.