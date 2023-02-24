В «Зарядье» прошел благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО

В московском зале «Зарядье» прошел концерт «Если дорог тебе твой дом», который стал частью Всероссийской благотворительной акции в поддержку бойцов СВО.

Звезды классической музыки, балета, театра и кино выступили в поддержку Родины. Их номера составили художественно-патриотическую композицию «Если дорог тебе твой дом…». В ходе выступления прозвучали шедевры русской классической музыки и поэзии, а также стихи современных авторов Донбасса, отмечает РИА «Новости».

В программу были включены фрагменты произведений Чайковского, Мусоргского, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Скрябина, Стравинского. Артисты прочитали стихи и прозу отечественных классиков и современных авторов. В концерте приняли участие Валерий Баринов, Андрей Мерзликин, Ирина Апексимова, Сергей Полунин, Дарья Хохлова, музыканты Борис Березовский, Владимир Овчинников. Кроме того, на сцену вышел Хор Сретенского монастыря, Государственная академическая капелла им. Юрлова, хор мальчиков хорового училища им. Свешникова, Фестивальный оркестр Сибири.

Как отметила инициатор и автор сценария проекта пианистка и скрипачка Мария Андреева, «в этот вечер в самом сердце столицы звучат шедевры русской классической музыки и поэзии. Солисты – известные музыканты, актеры театра и кино, звезды балета, которые поддерживают свою родину».

В фойе концертного зала было организовано отдельное мероприятие – выставка рисунков детей Донбасса. Для многих гостей эти работы стали настоящим откровением.

Весь сбор от продажи билетов направлен на благотворительность. На сайте «Общероссийского народного фронта» (портал «Все для Победы») размещена информация о формах финансовой поддержки и о способах помощи защитникам и мирным жителям освобожденных территорий.

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