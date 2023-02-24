Управление по чрезвычайным ситуациям Турции: Число погибших в результате землетрясений увеличилось до 44218 человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции составило 44218 человек, сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД) страны.

Как сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям, по последним данным, в результате землетрясений в десяти провинциях Турции погибли 44218 человек, передает ТАСС.

По последним данным АФАД, с момента первого землетрясения 6 февраля в регионе было зарегистрировано более 9,1 тыс. афтершоков.

Ранее в пятницу землетрясение произошло в турецком городе Сивас. Днем ранее подземные толчки зафиксировали в турецкой провинции Хатай.

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