Управление по чрезвычайным ситуациям Турции: Число погибших в результате землетрясений увеличилось до 44218 человек
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Число погибших в результате землетрясений в Турции составило 44218 человек, сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД) страны.
Как сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям, по последним данным, в результате землетрясений в десяти провинциях Турции погибли 44218 человек, передает ТАСС.
По последним данным АФАД, с момента первого землетрясения 6 февраля в регионе было зарегистрировано более 9,1 тыс. афтершоков.
Ранее в пятницу землетрясение произошло в турецком городе Сивас. Днем ранее подземные толчки зафиксировали в турецкой провинции Хатай.
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