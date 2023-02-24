 

Премьер-министр Канады Трюдо: Оттава запрещает экспорт в РФ ряда используемых в производстве электроники химикатов

24.02.2023, 23:40, Новости дня
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Канада вводит запрет на экспорт в Россию некоторых используемых в производстве электроники химикатов, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Трюдо объявил, что Канада вводит запрет на экспорт в Россию определенных химикатов, используемых в производстве электроники, передает ТАСС.

Напомним, в начале февраля официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила санкции Канады с методами Третьего рейха.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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