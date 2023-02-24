Премьер-министр Канады Трюдо: Оттава запрещает экспорт в РФ ряда используемых в производстве электроники химикатов
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Канада вводит запрет на экспорт в Россию некоторых используемых в производстве электроники химикатов, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Трюдо объявил, что Канада вводит запрет на экспорт в Россию определенных химикатов, используемых в производстве электроники, передает ТАСС.
Напомним, в начале февраля официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила санкции Канады с методами Третьего рейха.
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