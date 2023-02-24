Почему не полетел Константин? – Личное мнение

Вот только я нашла за что похвалить Собчак — за хитрый план, как увезти мужа в отпуск — как появилась информация, что Константин никуда не полетел.

«У кого-то сокращенная рабочая неделя, а кого-то работа без выходных, потому что в театре выходных не бывает», — объявил Богомолов.



Фото: Соцсети

То есть, вообще никак не хочет отдыхать с Собчак вместе? Так, что ли?

Получается, так. Нет, Константина понять безусловно можно. Вы бы хотели полететь в отпуск с Ксенией? А Богомолов почему тогда должен хотеть?

Конечно, в театре ему веселее. Там — своя тусовка. И нужно признать, что Богомолов увлечён тем, что делает — он занимается любимым делом.

Где в его расписании жена? Возможно, если бы она тоже была актрисой, разделяла бы театральные радости и успехи, то Богомолов ходил бы на презентации с ней.

Но у Собчак — другая профессия, она хорошо проводит свадьбы и любит потом улететь заграницу. Слишком разные интересы с мужем в профессиональном плане.

Вместе с тем, если Богомолов ещё не разводится, значит Собчак ему пока не мешает. Но тут в Ксении можно не сомневаться — достанет. Ведь удержать в себе недовольство происходящим она не сможет.

Почему, ну почему ты не летишь со мной отпуск! Я даже пригласила твою дочь, а ты остался в Москве! Я даже не знаю, что ещё сделать — и вот это вот всё прорвётся из Ксении. И в этот момент Богомолов поймёт, что ему дискомфортно.

А вы комфортны друг для друга?

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