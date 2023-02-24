Мнение: Как Ленин оправдывал русофобию Маркса, Аристотель о социализме и причина дефицита в СССР

1. Блогер wayofyalking рассказывает, как Ленин оправдывал тех, с кем мы сейчас воюем на Украине (ссылка):



В 1913 г. в австрийском Лемберге Дмитрий Донцов формулирует программу украинских националистов: во время грядущей русско-немецкой войны необходимо поддерживать Австро-Венгрию, бороться с москвофилами в Галиции (буквально через несколько лет эта борьба увенчается геноцидом русских и концлагерями) и стремиться к присоединению русской Малороссии к Австрии. <…>

Планы Донцова замечают кадеты — и критикуют их на страницах газеты «Речь». <…> Ленин немедленно бросается в «Рабочей правде» на защиту сепаратизма Донцова, против русских шовинистов и черносотенцев:

«Г-н Мих. Могилянский потерял настолько чутье азбучного политического приличия, что он бросает против Донцова и против всего съезда украинских студентов грубые, бранные слова из лексикона черносотенцев…

Но марксисты не забывают также азбучной обязанности всякого демократа бороться против всякой травли какой бы то ни было нации за «сепаратизм», бороться за признание полного и безоговорочного равноправия наций и права их на самоопределение.

Можно держаться разных взглядов на то, каково должно быть, с точки зрения пролетариата, это самоопределение в каждом отдельном случае. Можно и должно спорить с национал-социалами вроде Донцова, но подлая травля за «сепаратизм», травля людей, не могущих защищаться, есть предел бесстыдства наших кадетов».

Ленин такой Ленин. Когда речь заходила о травле русских — он всегда был тут как тут и всемерно эту травлю приветствовал. Вот так и получилось то, что получилось. Заметьте — Донцов национал-социалист (то есть в будущем такой же нацист, как Гитлер). Но Ленин поддерживал его людоедские планы насчёт русских.

Кто там что-то проповедовал насчёт интернационализма тов. Ленина?

Его интернационализм — всего лишь обычная ненависть к русскому народу. Впрочем, основная идея марксизма вовсе не теория о классовой борьбе. А о революционных и контрреволюционных народах.

Русские считались контрреволюционным народом и должны были быть уничтожены в процессе грядущей Мировой Революции.

В 1915 Ленин даже публично проговорился об этом.

«Мы, марксисты, всегда стояли и стоим за революционную войну против контрреволюционных народов».

Ленин, 1915, «Крах Второго Интернационала» (ПСС 5-е изд., т. 26, с. 226).

Что касается последней цитаты Ленина, то вот она в более полном контексте. Ленин отвечает на критику в адрес Карла Маркса, который относил славян и русских к контрреволюционным народам, с которыми надо воевать (ссылка):

Кстати, г. Гарденин в «Жизни» называет «революционным шовинизмом», но все же шовинизмом со стороны Маркса, что он стоял в 1848 г. за революционную войну против показавших себя на деле контрреволюционными народов Европы, именно: «славян и русских особенно». Такой упрек Марксу доказывает только лишний раз оппортунизм (или — а вернее и — полную несерьёзность) сего «левого» социал-революционера. Мы, марксисты, всегда стояли и стоим за революционную войну против контрреволюционных народов. Например, если социализм победит в Америке или в Европе в 1920 году, а Япония с Китаем, допустим, двинут тогда против нас — сначала хотя бы дипломатически — своих Бисмарков, мы будем за наступательную, революционную войну с ними. Вам это странно, г. Гарденин? Революционер-то вы вроде Ропшина!

Итак, после ожидаемой им победы революции в Европе и Америке Ленин был намерен бросить Россию в «наступательную, революционную войну» против контрреволюционных Японии и Китая. Так как Америка и Европа с Китаем и Японией не граничат, а Россия граничит, очевидно, что основная тяжесть и основные жертвы такой войны выпали бы именно на русский народ.

Это до степени смешения похоже на позицию современных «борцов с режимом», которые десятилетиями рассказывают нам, что Запад наш друг, а Китай — наш враг, что нам надо бояться китайцев и ненавидеть их. Если бы им удалось захватить власть в России, как они сделали это на Украине в 2014, дальше было бы ровно то же самое, что и у наших соседей. Вначале — отделение регионов и гражданская война. Потом — нападение на Китай.

Напомню, если бы не американский Майдан, то Украина была бы сейчас с Крымом, с Донбассом, с крепкой гривной, со стабильной экономикой и без каких либо боевых действий на своей территории.

2. Профессор экономики Александр Скоробогатов пишет (ссылка):



«К тому, что составляет предмет владения очень большого числа людей, прилагается наименьшая забота. Люди заботятся всего более о том, что принадлежит лично им; менее заботятся они о том, что является общим… люди проявляют небрежность в расчете на заботу со стороны другого, как это бывает с домашней прислугой: большое число слуг иной раз служит хуже, чем если бы слуг было меньше».

Социализм предполагает общность имущества, которая, в свою очередь, влияет на стимулы. Если имущество твое, ты его наращиваешь, понимая, что оно никуда не денется. А если ты его делишь с кем-то, стимул становится слабее из-за проблемы безбилетника: вложенное тобой может быть профукано другими.

И чем больше этих других, тем слабее стимулы. В случае тысяч и миллионов связь между индивидуальными усилиями и результатами пропадает чуть менее чем полностью. Между тем, именно на этой связи основываются экономические стимулы.

Марксисты, правда, планировали воспитать «нового человека», которого социалистические стройки заводили бы не меньше, чем предпринимателя его собственная пекарня. Однако, судя по процитированным наблюдениям, пришедшим к нам из глубины веков, человек не меняется.

3. В ответственном комитете Госдумы объяснили, как можно избежать дефицита товаров, которые мы не можем импортировать из-за санкций (ссылка):

Есть три способа бороться с дефицитом импортных товаров в России, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Их он перечислил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Во-первых, параллельный импорт. В рамках антикризисного законотворчества правительству полномочия дали, Минпромторг активно работает с параллельным импортом. Во-вторых, техническая разведка. Нужно просто брать технологии и их у себя делать. Это называется обратный инжиниринг. Третье, самое важное, — образование и исследования», — сказал депутат.

Парламентарий указал на необходимость своевременно вкладываться в образование и привел в пример СССР, где, по его словам, была импортная зависимость, так как люди ничего не хотели делать сами. Наумов считает, что есть сферы, где должен быть технологический суверенитет, а есть такие, где нужно развивать сотрудничество, — депутат назвал это экономической интеграцией.

По словам Наумова, сейчас в мире нет такого товара, который производится только в одной стране, так как комплектующие и сырье для него могут поставляться из других точек. Он назвал российские товары конкурентоспособными в ряде секторов, подчеркнув, что это необходимо осознать.

Здесь следует уточнить насчёт СССР. Советские люди очень даже хотели делать всё сами – многие мечтали лично производить качественные потребительские товары, чтобы были не хуже импортных. А некоторые даже и начинали это делать… но таких советских граждан наказывали или даже сажали в тюрьму, поскольку свободное предпринимательство в СССР было запрещено.

Современная Россия, напротив, предпринимательство поощряет — хоть зачастую и неуклюже до оторопи. Мы избавились от коммунистической ереси в экономике, у нас теперь есть собственный мощный и развитый бизнес. Также развитый капитализм теперь процветает в Китае и в других наших ключевых странах-партнёрах, у которых мы можем купить то, что не производим сами.