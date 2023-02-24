Мнение: Задача про Ищейку

Большинство людей в отношениях, и дружеских, и любовных, и семейных, руководствуются лазами в чужую голову.

Это значит, что они реагируют не на то, что сделал человек или сказал, а на то, что он, как им кажется, думает и хочет или делает за их спиной.

И это самая проигрышная тактика.

Пытаясь развивать “эмпатию” и “интуицию”, люди с плохими границами, часто развивают лазы в чужую голову.

Когда при последнем разборе я задала вопрос, почему нельзя лезть в чужую голову, большинство ответили, что это нехорошо и неправильно, но чем это вредит, не пояснили. Некоторые даже сравнили это с лазом в чужой карман, но лаз в чужую голову не похож на это. Залезая в чужой карман, вы наносите ущерб человеку. А залезая в чужую голову, вы наносите ущерб только себе.

И вы должны хорошо и ясно представлять себе, что это за ущерб, в чем он заключается.

Допустим, вы хороший аналитик и ваш лаз в чужую голову ведет вас к реальным открытиям.

То есть, залезая в чужую голову, вы не ошибаетесь и не подменяете содержимое чужой головы своими фантазиями, а моделируете, как есть.

Человек говорит, что идет на работу, а сам собирается в другую сторону и вы чувствуете это своей чувствительной пятой точкой или понимаете это в результате дедукции.

– Я иду на работу, – говорит вам человек и ничего в его поведении не предвещает обратного.

Только через лаз в его голову вы понимаете, что туда он не собирается.

И вы ничего не можете с этим сделать, как только следить за ним, чтобы убедиться в точности своего анализа.

Вы не можете ничего предъявить партнеру. То есть ваш анализ не дает вам никакого КП для претензии.

Это очень важно, потому что если партнер идет на работу в необычное время или, например, необычно одет, если перед этим он долго шептался с кем-то в туалете, вы можете задать ему прямой вопрос. “Почему ты идешь на работу в пляжных тапочках и в соломенной шляпе?” “Почему ты идешь на работу после обеда в субботу?” “С кем ты болтал в туалете и почему шептал? Ты что-то скрываешь от меня?” Такие вопросы – в границах, если ваши отношения достаточно близкие. Кривой ответ на ваш прямой вопрос, игнорирование или отмазка – это ход человека и, скорее всего ход в черном поле, его вектор косяка. Вы можете ничего больше не спрашивать и не настаивать на желаемом ответе. Он уже и так в курсе, что нарушил негласный договор о доверии и открытости отношений. Но это должны быть неадекватности в его поведении, а не ваша подозрительность и паранойя на голом месте. В последнем случае он может и обидеться, что вы подозреваете его или заставляете оправдываться.

Кроме того надо учесть, что если ваши отношения пока не настолько близки, чтобы знать о каждом шаге друг друга, ваше уточнение про работу – мимо границ. Это не ваше дело, что человек называет работой и почему, например, встречу с друзьями на пляже он так назвал. Вывод его на чистую воду ничего вам не даст. Другое дело, если ваши отношения близки и предполагают открытость друг другу. Здесь сам момент утаивания, скрытности – вектор косяка. И на это вы можете реагировать. Не на саму скрытую информацию, а на то, что от вас скрывают что-то, не отвечают на нормальный вопрос, дают противоречивую информацию. Пусть даже человек действительно идет на работу в шлепках и пляжной шляпе, он никак не прокомментировал этот странный факт, а просто от вас отмахнулся или загадочно ухмыльнулся. Вот на что вы можете реагировать, а не на то, куда он идет с точки зрения вашей Ищейки.

Если вы не доверяете своему партнеру по объективным причинам, то есть он ведет себя странно, скрытно, непоследовательно, не отвечает на простые вопросы или отвечает уклончиво, именно на это его непонятное поведение и надо реагировать.

Вы – в красном поле с такими реакциями, тогда как ваша Ищейка с ее аналитикой была бы в черном, и вот что это значит.

Допустим, вы говорите своему партнеру, что раз он надел пляжную шляпу, значит он направляется на пляж, а раз он скрывает от вас это, наверняка речь об измене. Это Ищейка провела расследование и сформулировала обвинение.

Ваш партнер в праве обидеться на обвинение и не давать вам никакого ответа, потому что у вашей Ищейки нет ни судебного, ни исполнительного права, чтобы призывать к ответу. У вас есть право интересоваться, куда он идет и почему в шляпе, а у Ищейки нет права делать выводы. Поэтому обвинив партнера в измене и обидев его этим, вы лишаетесь права на его ответ и остаетесь не только в неведении, но и с косяком.

Зато спросив его, зачем такая шляпа и что за работа в субботу и получив недостаточно развернутый или совсем мутный ответ, вы останетесь в красном поле, а вектор косяка или даже косяк будет у партнера.

Кто объяснит, зачем так важно следить за тем, чтобы векторы косяков в конфликте и косяки были не у вас, а у партнера? Что это дает? Как это и почему влияет на СЗ? Каким образом это влияет на КП и как это выглядит в жизни в практическом смысле? Опишите, как понимаете и продолжим разбор.