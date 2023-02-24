 

Зеленский заявил, что Украина готовится к захвату Крыма военным путем

24.02.2023, 22:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма», сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос о шансах «захватить Крым» в этом году, Зеленский заявил, что Украина морально к этому готова, но есть еще военные шаги. По его словам, Киев« готовится технически, оружием, обучает военных на площадках разных государств». Однако Зеленский отказался назвать сроки, когда ВСУ пойдет в наступление на Крым, передает ТАСС.

Ранее американский конгрессмен Адам Смит заявил, что киевские власти вряд ли смогут контролировать Крым, заполучив его военным способом.

До этого в США уже не раз называли план президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма безумием.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05.22 / Борисов: РФ применяет на Украине лазерное оружие

23.09.20 / СК завершил расследование дела депутата Мосгордумы Шереметьева

02.03.22 / Австрийская OMV решила пересмотреть участие в проекте «Северный поток – 2»

11.11.20 / Премьер-министр Армении объявил о завершении войны в Нагорном Карабахе

18.12.22 / Пожар на 1000 квадратов начался в Приангарье на нефтегазоконденсатном месторождении

19.04.21 / Член конгресса призвала протестующих в Миннесоте не расходиться и стать агрессивнее

23.01.22 / В Казахстане после акций протеста расследуют 45 уголовных дел о терроризме – прокуратура

30.06.20 / Вирусолог прокомментировал появление нового свиного гриппа

28.10.20 / Ошибки властей обходятся немецким налогоплательщикам в миллионы евро

20.05.21 / Internet Explorer останется без поддержки в 2022 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика