Китай призвал Россию и Украину к возобновлению переговоров без предварительных условий

Китай призывает Москву и Киев возобновить переговоры без предварительных условий при помощи международного сообщества, сообщил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин на заседании СБ ООН по украинской теме.

Бин заявил, что единственный путь для решения кризиса, это дипломатия, а международному сообществу следует создать благоприятные площадки и условия для мирного решения конфликта. По его словам, решение о возобновлении переговоров станут первым шагом на пути к политическому решению, передает ТАСС.

Дипломат заявил, что Китай призывает Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий, поскольку никто не должен стремиться извлечь выгоду из этого конфликта.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции (СВО), другие схемы не рассматриваются.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Китаю мирный план по Украине.

—