Зеленский: К дипломатической фиксации окончания боев можно перейти при полном выполнении украинской «формулы мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к дипломатической фиксации окончания боевых действий можно перейти при выполнении всех пунктов украинской «формулы мира».

Зеленский выразил сомнение в том, что переговоры с Россией могут состояться. Он напомнил, что Украина представила свою «формулу мира», где все расписано шаг за шагом, как это видит Киев. По словам Зеленского, что до дипломатической фиксации окончания боевых действий можно дойти при выполнении всех пунктов украинской «формулы мира», передает РИА «Новости».

Ранее Зеленский объявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации (СВО), другие схемы не рассматриваются.

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