Мнение: О главном результате 365 дней в одном фото… Достаточно наглядно?

В жизни почти всё — не то, чем кажется.

Как вот этот снимок из типичного «свадебного альбома», запечатлевающего первые минуты будущей долгой и счастливой семейной жизни пары молодой (ну, тут кому как повезёт). Казалось бы, какое отношение весь этот быт имеет к главной теме?

Ну разве что намётанный взгляд отметит короткую стрижку и подчёркнуто гордую осанку #мужчины да отрешённую усталость в глазах #женщины — совсем не торжественный настрой для такого дня. Но так тоже бывает у многих.

А вот полная картина всё расставляет по своим местам…

Тот же снимок на «другой» страничке.

Да, герой снимка был одним из первых, кто 24 февраля 2022 года выполнил приказ Верховного главнокомандующего. Дальше — мина, госпиталь, ампутация и мучительные попытки встать на ноги во всех смыслах. А потом группа девушек из одного поэтического кружка организовала вечер стихов для раненых бойцов. И вот…

Честно говоря, мне было очень сложно рассказывать эту, на первый взгляд, незатейливую историю. Потому что она внезапно перекликается с другой историей, почти личной.

Точно также моя тётя, старшая мамина сестра, плясунья и красавица, вышла в конце 1940-х за вернувшегося с полей Великой Отечественной молодого парня — с медалью, но без ноги. Не скажу, что их совместный путь был усыпан лепестками роз — всего хватала. Тем более, что жили оба совсем не в столице и даже не в городе. Но как-то прожили полвека с хвостиком, уйдя в иной мир уже в этом веке. Что сказали бы они, глядя на сегодняшних мальчишек и девчонок, которые словно бы повторяют «их» историю?

Мы часто забываем, что вся эта #геополитика в конечном счёте имеет вполне конкретное гуманитарное изменение. И даже — «человеческое лицо». Такое, как на этих снимках. Но стоили все геополитические соображения того, чтобы горькие истории давнего прошлого воспроизводились вновь и вновь уже в наши дни?

Чего ради?

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