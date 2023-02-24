Министерство торговли США расширило санкции против российского бизнеса

Министерство торговли США в пятницу объявило, что добавило 66 российских компаний в свой ограничительный список. В документе говорится, что “Комитет по проверке конечных пользователей решил добавить эти 66 российских компаний” в санкционный организаций, которые могут покупать и пытаться купить американские товары для поддержки российских военных.

В отдельный список также вошли 10 ограничений, введенных министерством против организаций из России, Франции, Люксембурга и Китая. Заявление Министерства торговли США о том, что санкции в отношении предметов роскоши были расширены на Россию и Беларусь, также имеет смысл. Это означает, что в категорию предметов роскоши были добавлены 276 позиций.

Технопарк “Сколково” и другие связанные с ним предприятия также были добавлены в черный список Министерства торговли США. Ограничения будут применены к 76 российским предприятиям, которые, по мнению Вашингтона, получают или пытаются получить оборудование американского производства для российской оборонной промышленности и участвуют в деятельности, противоречащей интересам национальной политики США, а также внешней политике США.

В этот список входят технопарк “Сколково” и Фонд “Сколково”. В него также входят ОАО “Электрон-Оптроникс” и Зеленоградский нанотехнологический центр. Кремний”, VisionLabs и Фонд перспективных исследований. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. ОАО “Дизайн-центр “Союз”. Научно-производственное объединение Министерства обороны РФ и другие. Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина. ОАО “РНИИ “Электронстандарт” и многие другие.Из-за действий Украины Запад усилил санкции против России, что привело к росту цен на продукты питания, топливо и электроэнергию в Европе.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания, ослабления и дестабилизации РФ является долгосрочной стратегией. Санкции нанесли серьезный экономический удар по мировой экономике. Он заявил, что главная цель Запада – сделать миллионы людей еще более несчастными. Российская Федерация неоднократно заявляла, что РФ решит любые проблемы, созданные Западом.