Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Сивасе в Турции
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В городе Сивас в Турции произошли подземные толчки магнитудой 4,7, сообщили в управлении ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Как отметили в турецком ведомстве, землетрясение магнитудой 4,7 произошло в города Сивас в районе Гюрюна на глубине 5,3 км.
Накануне в турецкой провинции Хатай также зафиксировали землетрясение.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет