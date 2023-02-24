Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Сивасе в Турции

В городе Сивас в Турции произошли подземные толчки магнитудой 4,7, сообщили в управлении ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Как отметили в турецком ведомстве, землетрясение магнитудой 4,7 произошло в города Сивас в районе Гюрюна на глубине 5,3 км.

Накануне в турецкой провинции Хатай также зафиксировали землетрясение.

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