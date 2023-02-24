Небензя заявил о готовности России к переговорам по мирной реализации целей СВО
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Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции (СВО), другие схемы не рассматриваются, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат еще раз подтвердил готовность РФ к переговорам о том, как цели СВО могут быть реализованы мирными способами, иные сценарии не рассматриваются, передает ТАСС.
Небензя подчеркнул, что Россия никогда не ставила и не ставит своей целью уничтожение Украины, а кто говорит обратное, лжет.
Ранее Небензя не увидел смысла обсуждать урегулирование в Украине с Киевом.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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