Небензя заявил о готовности России к переговорам по мирной реализации целей СВО

Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции (СВО), другие схемы не рассматриваются, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат еще раз подтвердил готовность РФ к переговорам о том, как цели СВО могут быть реализованы мирными способами, иные сценарии не рассматриваются, передает ТАСС.

Небензя подчеркнул, что Россия никогда не ставила и не ставит своей целью уничтожение Украины, а кто говорит обратное, лжет.

Ранее Небензя не увидел смысла обсуждать урегулирование в Украине с Киевом.

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