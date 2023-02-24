В стиле 70-х: как сделать модный макияж самостоятельно

Судя по коллекциям именитых дизайнеров, представленных на недавней Неделе моды в Лондоне, можно сделать однозначный вывод о том, что стиль 70-х вернулся к нам в 2023 году. Это проявляется и в одежде, и в макияже. Разбираемся, как сделать трендовый мейк-ап, чтобы выглядеть стильно и современно.

Подготовительный этап

В первую очередь следует очистить кожу. Только после этого можно наносить основу. Если пропустить очищение, тогда косметические средства не будут ложиться равномерно.

Используйте очищающий тоник, после чего увлажните кожу кремом. Подождите пять минут, пока средство впитается. Теперь можно приступать к созданию мейк-апа.

Нанесите на кожу лица сыворотку. Это средство прекрасно подтягивает и выравнивает кожу. Далее используйте тональный крем. Наносите средство на те участки кожи, которые нуждаются в выравнивании и коррекции. Используйте плоскую кисть, чтобы равномерно распределить тональный крем.

Тени для век

Теперь самое основное — это тени для век. Если мы говорим о макияже в стиле семидесятых, тогда нельзя не отметить, что цвета должны быть не нюдовыми и не в коричневых оттенках. Смело берите фиолетовый, зеленый, пурпурный, синий, розовый и т. д.

Сначала рекомендуется использовать тени для век кремообразной текстуры. Затем можно будет нанести обычные рассыпчатые, чтобы оттенки получились более насыщенными.

Обратите внимание на то, как именно нужно наносить тени. Они должны достигать (или не доходить буквально на половину сантиметра) надбровных дуг. Тени также нужно нанести на нижнее веко, но в меньшем количестве. Нанесите немного теней по линии роста нижних ресниц — и этого будет вполне достаточно.

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Полезные советы

Поскольку вы используете яркие тени для век, то все внимание акцентируется на глазах. Чтобы макияж не получился чересчур вызывающим и тем более вульгарным, не используйте яркую помаду. Чем ярче тени — тем более нюдовой и блеклой должна быть помада. Оптимальный вариант — нежно-розовый оттенок.

Исключение составляет только ситуация, когда намечается выход в свет. Тогда в контексте праздничного макияжа можете также использовать яркую помаду.

Вы также можете использовать подводку для глаз, чтобы нарисовать аккуратные стрелки. Универсальный вариант — это черная подводка, поскольку она сочетается с тенями любого цвета.

Если хотите, то можете воспользоваться цветной подводкой для глаз, чтобы сделать взгляд еще более выразительным, а образ — более самобытным и запоминающимся.