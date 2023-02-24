 

Ведущий Fox News Карлсон призвал вложить выделяемые Киеву деньги на экономику США

24.02.2023, 19:30, Новости дня
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Финансирование, направляемое США киевскому режиму, должно было быть потрачено на решение внутренних проблем, инвестировать в местные предприятия, сообщил ведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.

По словам ведущего, обстановка внутри самих Соединенных Штатов оставляет желать лучшего, в то время, как Вашингтон занят ситуацией на Украине, передает ФАН.

Карлсон подсчитал, что Киеву власти США обещали свыше 200 млрд долларов, в то время, как на эти деньги можно было модернизировать собственную систему железных дорог, чтобы избежать химической катастрофы в Огайо, или построить стену вдоль южной границы страны.

Ранее Минобороны США заявило, что Украине выделили пакет военной помощи на 2 млрд долларов, в который войдут боеприпасы для HIMARS и беспилотники, при этом они будут заказаны у производителей, а не поставлены со складов Пентагона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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