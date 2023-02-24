Боррель не считает мирным план Китая по Украине

Обнародованные Китаем предложения по урегулированию в Украине не мирный план, а позиция, сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель назвал позицией предложения Китая по мирному урегулированию на Украине, он отказался считать это мирным планом, передает ТАСС.

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, заявил, что прекращение огня в Украине «поможет РФ вооружиться, консолидировать контроль над территорией, но не принесет мир».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если Украина сейчас перестанет защищаться, тогда это будет не мир, это будет конец Украины и конец нашего международного права.

Напомним, Китай представил план урегулирования в Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию РФ на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.

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