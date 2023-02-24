“Я бабушкин внук, которому все умилялись”: Стас Пьеха о детстве, любимом сыне и своих правилах жизни

К своему 42-летию певец Стас Пьеха обзавелся уже богатой творческой биографией. После участия в «Фабрике звезд» ему удалось занять достойную нишу в мире отечественного шоу-бизнеса и стать самостоятельной творческой единицей, а не просто внуком певицы Эдиты Пьехи. Разбираем интересные высказывания артиста, чтобы лучше понять его правила жизни.

Воспоминания из детства

Стас признается, что в детстве его совсем не манила сцена:

Я не понимал, что может быть интересного в том, чтобы стоять на ярком свету перед какой-то ямой и кучей людей вдали. И что можно делать в такой тревожной атмосфере? Меня просто использовали как некое тайное оружие — бабушкин внук, которому все умилялись. У бабушки была песня «Мужчина, которого люблю», и во время ее исполнения все ждали, что выйдет принц. А в конце выходил мальчик в коротких штанишках, и все улыбались. Это был отрепетированный номер, которому я не сопротивлялся.

По словам Пьехи, на сцене он вел себя прилично и играл отведенную ему роль. А вот за сценой мог похулиганить. Нередко Стас искал себе развлечений элементарно от скуки.

Помню, рабочие сцены играли в домино, а я воровал у них одну кость, чтобы они не могли доиграть. Меня тогда не с кем было оставлять, поэтому несколько лет я ездил на гастроли с бабушкой. Самым приятным стало общение с музыкантами, их был целый ансамбль — трубачи, гитаристы, клавишники, большой хор. Мужики вечно со мной тусовались, кормили, спать укладывали, я у них был как сын полка. Бабушка же весьма авторитарна, и я старался держать с ней дистанцию, несмотря на наши теплые отношения. Я видел в ней угрозу своей свободе.

Об отцовстве

От модели Наталии Горчаковой у певца есть восьмилетний сын Петя.

В день рождения наследника певец не испытал особого трепета, осознание пришло позже. Вот высказывание артиста об отцовстве:

Осознание того, что ты отец, приходит постепенно. Иногда я забываю об этом, потом вспоминаю, и становится удивительно, но главное — уже не страшно. Страшно было, когда Петя только родился, и я взял его на руки. Что-то такое маленькое, беспомощное, хрупкое, боялся оступиться, как-то неловко повернуться.

Стас признается, что хотел ребенка и всем сообщал о своем желании появления на свет дочери. Уже впоследствии он нашел плюс в том, чтобы быть папой сына.

Просто я знаю, что дочка для мужчины — это что-то особенно трепетное и нежное. С мальчиками сложно, по себе сужу. Но зато сын — продолжатель рода, с ним можно разделить мужские интересы и увлечения, мне есть что ему рассказать.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Вот секрет воспитания от Пьехи:

Сейчас понимаю, что основная задача отца — слушать своего ребенка, пытаться вникнуть в его интересы и общаться на равных. Самое важное — сколько времени ты уделил ему лично, а не просто находился рядом.

О себе, мечтах и девушках

Пьехе довелось пройти через определенное количество трудностей. Но он считает, что благодаря этим испытаниям стал таким, какой он есть сейчас.

Рафинированным и бездеятельным я никогда не был, сам выстраивал свою жизнь, никого о помощи не просил. Мужчина становится мужчиной, когда избавляется от своих детских иллюзий и перестает ждать от жизни, что она ему что-то даст. Он просто начинает действовать, брать на себя ответственность. Это не зависит от возраста, это внутренняя зрелость. Если бы я не прожил ту жизнь, которую прожил на сегодняшний день, мне кажется, я бы что-то упустил и не получил бы тех жизненных пинков, ссадин и уроков, которые помогают мне сегодня выбирать правильное направление.

А вот в психологии артист немного разочаровался. По его мнению, самокопание усложняет жизнь.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Я всю жизнь изучал себя, но сегодня пришел к простому заключению, что делать этого не стоит. Чем меньше анализирую, тем легче живется. Чем сильнее я погружаюсь в психологию, пытаясь объяснить что-то самому себе, тем больше впадаю в одержимое желание использовать какие-то техники новые. Но ничего не работает.

Пьеха увлекается восточными практиками. У него есть свои способы снятия стресса.

Я практикую медитацию и другие техники. Очень помогает осознание того, что в жизни я отвечаю только за свои действия и слова. Все остальное абсолютно бессмысленно контролировать. Есть определенные молитвы и медитации, которые помогают это осознать и расслабиться. Как только я пытаюсь держать в своих руках абсолютно все, то сразу приходит стресс. Но есть и другие способы снять напряжение: спорт, путешествия и творчество.

Есть у музыканта мечта, причем вполне достижимая.

Мечтать надо, конечно. Но не надо жить в этой мечте. Очень важно понимать, что мечта и ее осуществление начинается здесь и сейчас, любые мечты и цели достигаются действиями, и я не откладываю, а просто делаю то, что приводит к результату. Моя мечта – я бы хотел найти баланс в жизни между всеми сферами: личной жизнью, бизнесом и творческой реализацией, чтобы все как-то было в меру.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

После расставания с мамой своего сына Стас пока пребывает в одиночестве. Он не нашел ту, с которой бы хотел прожить всю жизнь, но не отчаивается и верит, что обязательно ее найдет. Вот, какая девушка может заинтересовать звездного холостяка:

Меня может заинтересовать та девушка, с которой мне по пути, с которой совпадают мои взгляды на будущее. В первую очередь, это нацеленность на рост. Если кто-то из нас стоит на месте, а кто-то активно развивается, то в какой-то момент человек остается далеко позади, интерес пропадает, химия исчезает, остаются только тягостные привычки, якобы кому-то что-то должен.

О графике и спорте

Стас занимался боксом пять, однако после получения травмы больше не дает себе серьезных физических нагрузок. Тем не менее он занимается спортом для поддержания подтянутой фигуры.

У меня есть некий комплекс упражнений, и я отталкиваюсь от ощущений: если у меня болит сустав или начал отекать, я убираю нагрузку.

Обычные рабочие будни знаменитости выглядят так:

У меня все просто: проснулся, распланировал дела, встречи, написал план на день и т. п. Ну и к тому же у меня есть психологические занятия — я посещаю групповую терапию, работаю сольно в этом плане, пишу самоанализ. Это тоже занимает время.

В конце дня (если нет гастролей), Пьеха обязательно старается встретиться с друзьями и близкими.