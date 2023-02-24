 

Путин предоставил гражданство режиссеру Режису Обадиа и скульптору Борису Лежену

24.02.2023, 18:05, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство французскому хореографу и театральному режиссеру Режису Обадиа.

Указ главы о предоставлении гражданства режиссеру Режису Обадиа и скульптору Лежану государства опубликован в официальном портале правовой информации.

Также Путин дал российское гражданство скульптору, художнику и поэту Борису Лежену, уроженцу Киева, в 1974 году закончил ленинградский Художественный институт имени И. Е. Репина, в 1980 году эмигрировал во Францию. Лежен автор ряда скульптур во Франции, сборников стихов и эссе.

Обадиа был одним из основателей балетной труппы L’Esquisse в Анже, создатель жанра video-dance, реализовал множество проектов в России.

Ранее Путин предоставил гражданство РФ французскому журналисту Адриану Боке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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