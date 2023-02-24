 

Размахивал наркотиками и матерился: опального сына Талькова задержали в центре Москвы

24.02.2023, 17:19, Разное
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Сын легендарного певца Игоря Талькова в очередной раз попал в опалу. Наследника легенды задержала полиция в центре Москвы.

По информации, которая попала в распоряжение телеграм-канала “Shot”, певец находился в салоне иномарки. В ходе взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов мужчина вел себя крайне агрессивно: размахивал пакетом с наркотиками, а также матерился и кричал.

Уточняется, что автомобиль, в котором ехал 41-летний Игорь Тальков-младший со своей женой, остановили для проверки поздней ночью. На вопрос, есть ли у певца запрещенные вещества, он ответил утвердительно. Сразу после этого певец стал вести себя вызывающе. В руке у Талькова был прозрачный зип-лок пакет с веществом зелено-коричневого цвета.

Устроившего дебош Игоря Талькова задержали и вместе с женой доставили в отделение полиции, изъятую смесь отправили на экспертизу. В отношении музыканта завели административные дела по статьям “Потребление наркотических средств в общественных местах” и “Потребление наркотических веществ”.

Напомним, что в 2016 году Игоря Талькова лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Также было возбуждено уголовное дело по статье “Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию”.


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