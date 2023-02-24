 

Konami анонсирует на E3 2023 ремейк Metal Gear Solid 3 и Castlevania

24.02.2023, 17:05, Разное
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На выставке Electronic Entertainment Expo 2023 компания Konami представит новую игру Castlevania и Metal Gear Solid 3 (MGS 3). Об этом стало известно из интервью Энди Робинсона, главного редактора Video Games Chronicle, со ссылкой на анонимные источники.

Робинсон утверждает, что Konami прилагает все усилия, чтобы возродить свои самые популярные франшизы. У компании большие планы на Е3 и по масштабу они схожи с анонсом Silent Hills в октябре 2022 года. Робинсон считает, что Konami на Е3 покажет Castlevania и ремейк Metal Gear Solid 3 – одну из самых популярных частей серии.

Konami выпускает ремейк MGS 3, чтобы попытаться снова заинтересовать геймеров в серии. Журналист утверждает, что у японской компании не будет собственного шоу по демонстрации этих игр, но она может присоединиться к презентациям платформодержателей Microsoft или Sony.

E3 2023 пройдет с 13 по 16 июня 2023 года. На данный момент известно, что Nintendo, Microsoft и Sony не примут участия в мероприятии. Ходят слухи, что первые две компании проведут отдельные мероприятия примерно в период проведения E3.


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