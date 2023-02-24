«Перебираю все и не могу понять, за что страдаю»

Зарема Мусаева, жена судьи в отставке, семье которой власти Чечни объявили кровную месть, пишет нам из СИЗО Грозного.

В нашей рубрике «Письма со шконки» — 53-летняя Зарема Мусаева, жена федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Письмо из СИЗО Грозного.

Этой семье Кадыров объявил кровную месть. А история Заремы Мусаевой получила свое драматическое развитие год назад. Вечером 20 января 2022 года люди, представившиеся сотрудниками силовых структур Чечни, ворвались в квартиру федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и попытались увезти его с супругой на допрос якобы по некоему уголовному делу о мошенничестве. Но для подобных действий в отношении бывшего судьи силовикам необходимо было разрешение Генпрокуратуры и Высшей квалификационной коллегии судей. Такой бумаги у незваных посетителей не было. В итоге в республику вывезли только его супругу — Зарему Мусаеву. Ей не дали обуться, взять верхнюю одежду и лекарства, в том числе жизненно необходимый инсулин.

На следующий день

глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что гражданка доставлена в Грозный и что «семейку Янгулбаевых» ждет место «в тюрьме или под землей».

…Свои вопросы мы отправили Зареме Мусаевой в конце февраля посредством официального сервиса «ФСИН-письмо». Она ответила аналогичным образом.

ПИСЬМО ЗАРЕМЫ МУСАЕВОЙ

«Спасибо большое за ваше письмо и поддержку…

Я верующая мусульманка. По нашей вере обязательно делать пять намазов в день, но можно и дополнительные. В СИЗО я много времени трачу на молитвы. Они дают мне душевное успокоение и надежду, что правда восторжествует, а добро обязательно победит зло. Мне кажется, что если бы я не верила во Всевышнего, то, наверное, сошла бы с ума. Вся надежда на него и только.

Здесь особо нечем заниматься. Книги читать мне сложно, потому что здесь я стала терять зрение. Да и самочувствие неважным бывает, когда глюкоза повышена в крови и слабость в теле. Находясь в СИЗО, в частности прочитала «Унесенные ветром». А вообще в основном отвечаю на письма, которые получаю со всего мира. Еще люблю решать кроссворды. Я не умею рисовать, хотя очень хочу научиться. Из развлечений — в камере есть плазменный телевизор, к которому подключена антенна и который показывает 20 каналов — разные сериалы и политические программы…

Мне огромную поддержку дают письма, с помощью них я получила новых друзей, которые присылают мне жизнеутверждающие истории знаменитых людей.

А быт мой таков: подъём в 6 часов, отбой в 22 часа. Два дня в неделю отведено для процессов в суде — это четверг и пятница. В среду бывает банный день. После судебных заседаний в субботу я восстанавливаюсь, потому что очень утомляюсь там. Пока судебные заседания не проводят, отправили на судмедэкспертизу якобы потерпевшего Абдулхамидова. Эта экспертиза может длиться в течение 40 дней и надо ждать, пока ее сделают.

…Бывает, что всю ночь лежу и смотрю в потолок и не могу уснуть. Перебираю все и не могу понять, за что страдаю. По воли судьбы в тюрьме ты знакомишься с абсолютно разными людьми, с которыми на воле ни разу не встретился бы…

Я знаю, что после каждой трудности наступает облегчение. И это временные трудности. Сколько бы веревочке не виться, конец бывает всему.

Спасибо, что меня не забываете. С уважением и любовью, Зарема».

Абубакар Янгулбаев. Фото: соцсети

За месяц до того, как чеченская полиция насильно вывезла Зарему Мусаеву в Чечню, силовики приходили с обыском и к сыну экс-судьи — Абубакару Янгулбаеву, бывшему юристу «Комитета против пыток» (одноименная организация была признана в РФ иностранным агентом), который сказал о пропаже десятков родственников в Чечне. Кадыров также связал семью Янгулбаевых с «гнусными публикациями» в некоем телеграм-канале, в котором «отборными проклятиями и оскорблениями унижают» чеченцев. Предположительно, речь идет об оппозиционной структуре 1ADAT и его информационных каналах. В декабре 2021 года часть опубликованных материалов признали экстремистскими, а в ноябре Роскомнадзор заблокировал несколько связанных с ним ресурсов. Чеченские власти считают создателями движения сыновей Янгулбаева. Сами они это отрицают.

Сайди Янгулбаев. Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Ближайший к Кадырову человек, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов тоже пригрозил семье Янгулбаевых расправой. После этого экс-судья Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию.

Вскоре в центре Грозного прошел митинг, на котором прозвучали проклятия в адрес этой семьи. Провластные чеченские медиа назвали митинг «стихийным» и рапортовали об участии в нем 400 000 человек.

Что касается Заремы Мусаевой, то в спецприемник ее доставили в полуобморочном состоянии, что было видно на видео, опубликованном в этот же день уполномоченным по правам человека в Чечне Мансуром Солотаевым. Через несколько дней чеченские силовики продемонстрировали юристам, которые добивались встречи с Мусаевой, ее заявление об отказе от услуг адвоката. Правозащитники, в том числе сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, заявили, что на нее оказывалось давление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал случившееся с Мусаевой как «фантастическую историю», но подчеркнул, что предпочитает «не верить таким сообщениям без подтверждений».

«Если речь идет о похищении кем бы то ни было человека, то кто-то подает заявление в полицию, и полиция начинает действовать».

Однако полиция Грозного ожидаемо не нашла фактов превышения полномочий со стороны чеченских же силовиков.

Зато в отношении Мусаевой завели уголовное дело. По версии следствия, в полиции она расцарапала одному из силовиков лицо. Старопромысловский райсуд Грозного отправил женщину в СИЗО. Во время следственных действий и суда по мере пресечения у Мусаевой был адвокат по назначению, однако он даже не стал обжаловать ее арест.

Через 16 дней после похищения адвокаты по соглашению смогли добиться встречи с Заремой. По ее словам, при рассмотрении дела об административном правонарушении и при избрании меры пресечения ей вызывали в суд скорую помощь.

Адам Делимханов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Фото: Елена Афонина / ТАСС

Впоследствии Верховный суд Чечни отказал в просьбе Мусаевой перевести ее под домашний арест. Спустя какое-то время судья Верховного суда Чечни Дмитрий Горбовцов взял самоотвод по этому делу. А в ситуацию экстренно вмешался Европейский суд по правам человека, потребовав от правительства РФ каждые две недели представлять документальную информацию о состоянии здоровья Мусаевой и оказании ей медицинской помощи. Однако Генпрокуратура отказалась, сославшись на то, что состояние Мусаевой стабильное, а затем, как известно, РФ и вовсе решила не исполнять любые предписания Страсбурга…

Летом 2022 года дело Мусаевой было передано в суд.

Понятые, присутствовавшие при опознании Мусаевой в СИЗО, рассказали в ходе допроса, что при опознании она была единственной, кто стоял, а понятые до процедуры встречались со статистами.

Повторная экспертиза, проведенная в Краснодарском крае по материалам из уголовного дела, опровергла выводы экспертизы следствия о легком вреде здоровью полицейскому. Перед экспертом защита поставила те же вопросы, что и при официальном исследовании в Чечне. Согласно выводам эксперта, у полицейского не имелось описанных травм, и не было нанесения вреда здоровью. Суд удовлетворил ходатайство защиты о проведении новой экспертизы группой экспертов, а не одним экспертом, и не в Чечне. В связи с чем судебный процесс пока временно приостановлен.

В годовщину похищения Заремы Мусаевой, 20 января 2023 года, ее сын

Абубакар Янгулбаев обратился к Рамзану Кадырову с призывом освободить мать на условиях обмена. «Выбирайте сами, кто станет нейтральным гарантом обмена. <…> Моя мать ни в чем не виновата. Отпустите ее взамен меня»,

— написал он в своем Telegram-канале. К сообщению было приложено видеообращение Янгулбаева. Он сообщил, что за год здоровье матери ухудшилось.

Кадыров на обмен не пошел. А суд в Грозном продлил арест Зареме до 12 мая.

Вера Челищева,

репортер, глава отдела судебной информации

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