Евросоюз не нашел четких доказательств предоставления Китаем военной помощи России

Евросоюз не располагает доказательствами того, что Китай предоставляет РФ военную помощь, сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали.

Масрали подчеркнула, что «любая военная помощь РФ будет встречена решительной реакцией Евросоюза», но четких доказательств предоставления Китаем систем летального оружия РФ нет, передает ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает возможность поставок оружия РФ для его применения на Украине.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И спросил его во время неформальной беседы, почему Пекин не должен поставлять оружие России, если ЕС снабжает им Украину.

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