Премьер Эстонии Каллас, генсек НАТО Столтенберг и председатель ЕК фон дер Ляйен обсудили идею закупки снарядов для Киева

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудили возможность совместной закупки снарядов для поддержки Киева, информирует пресс-служба правительства Эстонии.

Уточняется, что стороны обговорили предложение Каллас совместной и быстрой закупке 1 млн артиллерийских снарядов за 4 млрд евро для Украины, передает «Интерфакс».

Как при этом отметила сама эстонский премьер, ЕС стоит «быстро и новаторски отреагировать» вместе в вопросе помощи Киеву, «как и во время распространения COVID-19».

Каллас добавила, что кроме поддержки Украины необходимо, чтобы европейская оборонная промышленность нарастила способность производить вооружение в объеме, который соответствует изменившейся ситуации с безопасностью.

«Серые зоны в европейской безопасности должны уйти в прошлое, потому что они создают нестабильность и ведут к войне. Поэтому Эстония поддерживает вступление Украины и в Евросоюз, и в НАТО после войны», – заключила премьер.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, насколько сложно странам-донорам обеспечивать Киев необходимыми запасами боеприпасов, а также как конфликт на Украине вдохнул новую жизнь в ВПК стран НАТО.

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