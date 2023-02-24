Глава Пентагона Остин заявил, что конфликт в Украине закончится переговорами
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Конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров, но США будут помогать Киеву, пока тот ведет бои, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу CNN.
Остин считает, что конфликт в Украине закончится какими-то переговорами, но США будут продолжать помогать Киеву, пока ВСУ могут воевать и пытаются «взять контроль над территориями государства», передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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