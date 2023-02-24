Модные прически на весну: лучшие варианты, которые помогут быстро привести волосы в порядок

Безусловно, красивая прическа делает женщину более привлекательной. А также она позволяет чувствовать себя уверенно и повышает самооценку. Однако не всегда бывает достаточно времени для того, чтобы колдовать над эффектной укладкой. К счастью, существует несколько разновидностей быстрых причесок, которые можно сделать менее чем за пять минут. Вот некоторые из них, модные в 2023 году.

Имитация повязки (главное фото)

Чтобы оживить прическу из распущенных волос, предлагается украсить ее несколькими мелкими косичками или же одной, более крупной. Ее нужно разместить в верхней части головы, имитируя повязку. Чтобы она лучше держалась и укладка сохранилась на долгое время, нужно использовать две небольшие заколки или одну побольше.

Космические мини-пучки

Если кто-то не готов носить такую причудливую прическу как космические пучки, которую предпочитала Майли Сайрус еще в 2012 г., можно остановиться на более спокойном варианте, подняв вверх не все волосы, а лишь их небольшую часть. Все, что вам нужно сделать, – это отделить волосы в верхней части головы, разделить на две части и создать из них беспорядочные мини-пучки.

Косы крест-накрест

Интересный способ заплести косы по-новому – расположить их крест-накрест, что, безусловно, сделает прическу более замысловатой. Чтобы создать ее, нужно поменять косы местами, расположив правую слева, а левую – справа. А для этого левую косу продеть сквозь волосы, расположенные выше в правую сторону. После этого связать каждую косу ленточкой.

Пучок Хейли Бибер

Еще одна прическа, вдохновленная моделью, которую вы можете легко воссоздать, – это низкий пучок Хейли Бибер, фирменный образ, который звезда носит уже много лет. Чтобы повторить его, разделите волосы посередине и соберите их в низкий хвост. После этого скрутите его в аккуратный и тугой низкий пучок.

Конский хвост с элементами, обрамляющими лицо

Волосы, которые мягко обрамляют лицо, дают возможность почувствовать себя очень уверенно. Чтобы создать такую потрясающую прическу, соберите волосы в хвост, но оставьте пару локонов, обрамляющих лицо. Если вы хотите добавить немного упругости передним частям, подумайте о том, чтобы завить их, создав волну.

Половинная прическа с зажимом-коготком

Зажим-коготь также можно использовать для причесок, когда уложена лишь половина волос. Но желательно взять зажим меньшего размера. Соберите волосы на макушке (если хотите, оставьте пару прядей, обрамляющих лицо) и закрутите их, чтобы получилась небольшая шишка лишь с одной стороны макушки. После того как вы закрепите их с помощью зажима, вы заметите, что маленький пучок придает прическе немного больше объема.

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Обернутый хвост

Интересный способ обновить классический низкий хвост – обернуть две пряди волос вокруг его основания, чтобы придать прическе элегантный вид. Чтобы добиться этого образа, оставьте две более толстые пряди волос с каждой стороны головы, а остальные волосы завяжите в низкий хвост. Затем возьмите одну из оставшихся прядей и оберните ее вокруг резинки, закрепив заколкой. Теперь повторите то же самое с другой стороны.

Распущенные волосы плюс пучок

Если у вас чистые, ухоженные волосы и нет необходимости укладывать их в пучок, но хочется разнообразия, вам подойдет такой вариант. Это хаотичный пучок на макушке поверх распущенных длинных волос. Так они не будут мешать вам, падая на лицо.

Коса с шарфом

Интересный способ сделать классическую беспорядочную косу более интересной – просто вплести в нее шарф. Чтобы облегчить себе задачу, сначала соберите волосы в хвост. После этого обвяжите шарф вокруг него, убедившись, что оба конца примерно одинаковой длины. Теперь все, что вам нужно сделать, – это разделить волосы на три части, присоединить шарф к двум из них, и заплести косу.

Многочисленные заколки

Уникальный способ уложить распущенные волосы – использовать множество заколок для придания особого шарма прическе. Нужно слегка зачесать волосы набок, а затем добавить заколки на ту сторону головы, на которой находится пробор. Но можно сделать и пробор посередине. Важно, чтобы заколки были необычными.