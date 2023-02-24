Прощай, пейсли и тай-дай: 5 принтов, окончательно вышедших из моды в 2023 году, и узоры, которые будут ее покорять

Орнаменты – это лучшие союзники, чтобы выглядеть оригинально, элегантно и молодо. Вы знаете, какие орнаменты являются наиболее актуальными в этом году, а какие нет? Мы расскажем вам, чтобы вы могли создавать модные образы.

Цветочные мотивы

Орнамент с цветочным принтом будет очень актуален и в 2023 году, и это не может не радовать нас. Вы найдете его в цветах разных форм и оттенков, и с ними вы будете выглядеть оригинально, романтично, привлекательно. И среди главных трендов цветочных орнаментов – цветы ярких оттенков на фоне нейтральных тонов, таких как черный, бежевый или белый.

Полоска снова на гребне модных тенденций

Вертикальные, горизонтальные, тонкие, широкие. Полоски в разных вариантах остаются с нами еще на один сезон. Многие модницы обожают этот классический принт, который выгодно подчеркивает фигуру.

Лучше всего комбинировать между собой монохромные предметы гардероба с разными полосатыми принтами. Напоминаем вам, что вертикальные полосы визуально вытягивают и стройнят фигуру, в то время как горизонтальные, особенно широкие, добавляют объем.

Принт горошек

Весна приближается, и это означает, что принт с горошком будет играть главную роль. Инфлюенсеры разных возрастов уже носят вещи с таким принтом, а в некоторых из наших любимых магазинов уже появились первые предметы одежды с этим незамысловатым принтом, который так выгодно подчеркивает индивидуальность и придает особого настроения образам. Касательно того, как их носить, одним из трендов является сочетание точек разных размеров в одном комплекте.

Animal-принт

Весной-2023 нельзя обойтись без вещей в стиле анимал-принт. В любой одежде с этим принтом вы сможете ощутить себя элегантно, смело и оригинально. Хотя все варианты популярны, принт в стиле зебры занимает лидирующую позицию. Вы можете носить его в черно-белой гамме или с яркими цветами, с которыми будете выглядеть стильно и эффектно.

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Принты с надписями

Как мы видим, у многих знаменитостей и инфлюенсеров появляются футболки, свитшоты и джемперы с различными надписями или фразами. Такой тренд становится все более популярным. Таким образом, если вы хотите передать какое-то прямое сообщение, послание, то мода станет вашим лучшим союзником.

Шах и мат: принт “шахматная доска”

В 2023 году узор шахматной доски теряет свою актуальность. В предыдущие годы мы видели его буквально везде. Однако сейчас лучше отложить эти клетки и дать новым рисункам занять свое место в мире моды.

Вместо этого принта в этом сезоне можно поэкспериментировать с другими графическими узорами, такими как растительные и геометрические принты, цветочные узоры и принты с животными, которые добавят свежести и оригинальности в ваш гардероб.

Tie Dye не в моде

Психоделический эффект, создаваемый принтом Tie Dye, уже не в тренде в 2023 году. Мы все еще любим яркие цвета, но теперь время для новых идей и новых узоров. Этим летом вместо Tie Dye в моде будет абстрактный принт, который смело вошел в наши гардеробы с прошлой осени. Его рисунок создает уникальный стиль и подходит для любого наряда, от повседневного до вечернего.

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Скажите “нет” мелким узорам

Похоже, что эпоха популярности узора paisley медленно, но верно заканчивается. Этот узор, состоящий из маленьких капель или листочков, был очень популярен в 70-е годы и периодически возвращался в моду. Однако в ближайшие месяцы он не будет занимать первое место в списке популярных узоров. Но не стоит переживать! Если вы любите романтические узоры с элементами бохо, все еще можете носить этот узор в умеренных количествах или заменить его другим, например узором с цветами средних и крупных размеров.

Макси-квадратный принт вышел из моды

Сегодня мы прощаемся с популярным в последнее время макси-квадратным принтом. Хотя этот узор был одним из любимых, но все-таки он больше подходит для холодных месяцев.

Логотипы канули в Лету

Отступает мода на логоманию в 2023 году. Носить вещи с надписями и логотипами известных брендов стало максимально популярным трендом с 2021 года. На одежде, аксессуарах, обуви. Мы видели это повсюду! Однако в этом году эти рисунки уступают место более элегантным вещам.