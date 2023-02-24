Застрелившего чемпиона мира по грэпплингу и джиу-джитсу Видади Марданова арестовали в Дагестане

Суд в Дагестане арестовал на два месяца мужчину, которого подозревают в убийстве президента лиги единоборств NFC, многократного чемпиона мира по грэпплингу и джиу-джитсу Видади Марданова, сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Мамаева заявила, что мужчину за убийство чемпиона мира по грэпплингу Марданова суд отправил под стражу до 21 апреля 2023 года, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что руководитель промоушена NFC и чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу Видади Марданов был застрелен в Дербенте. По данным следствия, во время массовой драки один из участников конфликта несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в землю. В результате рикошета пуля попала в Видади Марданова.

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