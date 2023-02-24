 

Мнение: 12 инициатив

24.02.2023, 14:27, Разное
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Невнятные китайские инициативы, по всей видимости, и не предназначены для практического использования. Это больше похоже на то, что Китай «столбит» участок и сообщает, что он готов быть посредником.

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Однако пока перспектив для переговоров и урегулирования не видно, российская армия с разбега штурмует бетон на Донбассе, украинская армия накапливает технику и ресурс для будущего наступления. В таких условиях мирные переговоры – это явно не то, что сейчас в головах у противников. Поэтому Китай и не собирается приступать к практическим шагам.

Правда, то, что хорошо для китайской философии и образа жизни, может быть малополезным для стран и людей с иной ментальностью. Если китайцы выразили готовность посредничать, то от них будут ожидать действий, а не рассуждений на тему «что такое хорошо и что такое плохо». Еще пара таких инициатив, и на Китай перестанут обращать внимание.

Источник: Эль Мюрид


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