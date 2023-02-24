 

Казахстан предложил “Газпрому” построить новый газопровод в КНР

24.02.2023, 14:18, Разное
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Газпром получил предложение от газовой компании Qazaq Gaz изучить возможность строительства транзитной трубы по маршруту между Россией и Китаем через Казахстан, сообщают РИА Новости.

По словам Армана Касенова, заместителя председателя правления Qazaq Gaz, это может быть полезно для газификации востока страны.
“По вопросу газификации востока Казахстана “Газпрому” предложили новый маршрут для транзита через этот регион в Китай. Он также будет использоваться для охвата многих регионов. Проект находится в стадии разработки, уже были проведены технико-экономические расчеты”, – заявил чиновник.

Касенов утверждает, что новый газопровод для природного газа будет похож на “существующий успешный проект азиатского газопровода”, который обеспечивает транзит и газификацию внутри страны. Газификация севера и востока Казахстана собственными газовыми ресурсами на данный момент маловероятна. “Поэтому мы рассчитываем на вновь созданные условия для возможного импорта российского газа”, – заявил он.

Qazaq Gaz, казахстанская вертикально интегрированная газовая компания, работающая по всей цепочке от добычи и разведки до реализации конечной продукции.


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