Прошел год…

Прошел год с начала того, о чем в РФ запрещают открыто говорить и писать. Год, изменивший мир, изменивший нас, но не изменивший нашей позиции.

Мы не могли молчать целый год, поэтому, пока суд не лишил нас свидетельства о регистрации СМИ, успели выпустить 13 номеров «Новой рассказ-газеты», а также итоговый выпуск «Новой» в 2022 году.Пока мы работаем над идеей новых печатных проектов, наши уникальные издания вы можете купить онлайн в магазине редакции — и нигде больше.👉 https://novayagazeta.shop/paper

—