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24.02.2023, 14:15, Разное
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Прошел год с начала того, о чем в РФ запрещают открыто говорить и писать. Год, изменивший мир, изменивший нас, но не изменивший нашей позиции.
Мы не могли молчать целый год, поэтому, пока суд не лишил нас свидетельства о регистрации СМИ, успели выпустить 13 номеров «Новой рассказ-газеты», а также итоговый выпуск «Новой» в 2022 году.Пока мы работаем над идеей новых печатных проектов, наши уникальные издания вы можете купить онлайн в магазине редакции — и нигде больше.👉 https://novayagazeta.shop/paper

Источник: Новая газета


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