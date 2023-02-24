Мнение: Почем Киев не капитулировал?

Прошел год с начала того, о чем в России запрещают открыто говорить и писать. Прошел год с начала того, что уже давно должно было завершиться. Почему Зеленский досих пор не подписал акт о капитулции?

Вот кинули ссылку на видео, записанное персонажем с миллионной аудиторией.

Смотрим с 4:07

Если влом смотреть, 26 марта прошлого года прозвучало про «агонизирующий киевский режим, Войска котрого дышат на ладан и в одном шаге от полной капитуляции…».

Про то, что чобы «доломать бандеровский режим в Киеве»… «…нам нужно выдержать буквально несколько дней», «…. политические импотенты проиграли по всем фронтам».

Про «ВСУ в шаге от катастрофы».

И говорил все это персонаж, который про себя говорит, что он «стреляный воробей»,которого «дешевой шнягой не проведешь»… И не только он. Много кто говорил:

Но что-то пошло не так…

Почему Киев до сих пор не капитулировал? Не понимает и не хочет понять, какое светлое будущее и процветание ждет Украину в братских объятиях России?

Иллюстрация отсюда

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