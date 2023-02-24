Мнение: Почем Киев не капитулировал?
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Прошел год с начала того, о чем в России запрещают открыто говорить и писать. Прошел год с начала того, что уже давно должно было завершиться. Почему Зеленский досих пор не подписал акт о капитулции?
Вот кинули ссылку на видео, записанное персонажем с миллионной аудиторией.
Смотрим с 4:07
Если влом смотреть, 26 марта прошлого года прозвучало про «агонизирующий киевский режим, Войска котрого дышат на ладан и в одном шаге от полной капитуляции…».
Про то, что чобы «доломать бандеровский режим в Киеве»… «…нам нужно выдержать буквально несколько дней», «…. политические импотенты проиграли по всем фронтам».
Про «ВСУ в шаге от катастрофы».
И говорил все это персонаж, который про себя говорит, что он «стреляный воробей»,которого «дешевой шнягой не проведешь»… И не только он. Много кто говорил:
Но что-то пошло не так…
Почему Киев до сих пор не капитулировал? Не понимает и не хочет понять, какое светлое будущее и процветание ждет Украину в братских объятиях России?
Иллюстрация отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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