Мнение: Дешёвая и дорогая цена

Обычно я пишу «высокая цена» и «низкая цена», так как назвать цену дорогой или дешёвой — значит навлечь на себя упрёки читателей, убеждённых, что так говорить нехорошо. Суть аргументов в том, что «дешёвая цена» — это плеоназм, излишество, так как в слове «дешёвый» уже содержится вся нужная информация, и слово «цена» ничего к ней не добавляет.

Отчасти я согласен, но всё же мы живём в свободной стране, плеоназмы в России законом не запрещены. Мы без малейшего смущения говорим «ответная реакция», «всенародный референдум» или, скажем, «упасть камнем вниз», хотя понимаем, что упасть камнем вверх или вбок можно разве что во сне.

Несколько спорно смотрится в тексте только одна из разновидностей плеоназмов, тавтология, то есть бессмысленное дублирование родственных слов и синонимов: «низкий бас», «масляное масло», «похотливый европеец». Однако и здесь нет прямого запрета — автор имеет право употребить тавтологию, чтобы усилить акценты в нужных ему местах. «Карбунций шёл шагом, попеременно переставляя правую и левую ногу» — плохая тавтология. «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!» — хорошая тавтология. Кстати, это был Гоголь. И, раз уж мы заговорили о классиках, вот ещё немного примеров «дорогой цены» и «дешёвой цены» из реальных книг:

«Домой в море синее просилась, дорогою ценою откупалась». А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке».

«Лиза купила себе дешёвой ценой первого врага в Москве…». Н. С. Лесков. «Некуда».

«…застраховал все это купец в самой дорогой цене…». Н. С. Лесков. «Отборное зерно».

«Затем все акции, по дешёвой цене, скупил расторопный Иерухим…». М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дневник провинциала в Петербурге».

«…и не весьма дорогих цен из заводов 1-й гильдии купца Семена Козыря…». М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города».

«Я ей рассказал примерно рост Елены, и она мигом выбрала мне светленькое ситцевое, совершенно крепкое и не более одного раза мытое платьице за чрезвычайно дешёвую цену». Ф.М. Достоевский. «Униженные и оскорблённые».

«…тюрьма затем покупает у них рыбу по дорогой цене, чтобы поощрить их…». А. П. Чехов. «Остров Сахалин».

«Я, может быть, не дешёвой ценой купил это право». И. С. Тургенев. «Рудин».

«Твоя паршивая шкура куплена дорогой ценой». Сергей Лукьяненко. «Планета, которой нет».

«…тогда как по самой дешёвой цене за Василием Андреичем было рублей 20». Л. Н. Толстой, «Хозяин и работник».

«…имея возможность повеселить себя чаркою виски за дешёвую цену…». Н. А. Добролюбов. «Роберт Овэн и его попытки общественных реформ».

«…старался подкупить прислугу дешёвой ценой товара…». Максим Горький. «Жизнь ненужного человека».

«…Революция нанесла огромные убытки хозяйству страны, но этой дорогой ценой она все-таки ограничила самодержавие…». Максим Горький. «Жизнь Клима Самгина».

«…по дороге буду доставлять всякий провиант по такой дешёвой цене…». Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба».

«…первый баркас, пришедший в залив, продает свою добычу по самой дорогой цене…». А. И. Куприн. «Листригоны».

«…Наши предки дорогой ценой покорили, наконец, Голод…». Е. И. Замятин. «Мы».

«…Король Жигмонт иль Владислав-царевич Нам дорогую цену заплатили…». А. Н. Островский. «Козьма Захарьич Минин-Сухорук».

Если Пушкину, Тургеневу и Гоголю можно, почему же мне нельзя? Впрочем, откроем словарь эпитетов русского языка от 2002 за авторством профессора Горбачевича, заслуженного русского лингвиста. Там будет указано: «Цена… дешёвая, дорогая…» — причём даже без пометки «разговорно». Следовательно, дешёвая цена и дорогая цена полностью легальны в современном русском языке.

Итого: классики разрешают, словари разрешают. Имею право употреблять. Постараюсь употреблять пореже, так как я не люблю фрондёрство ради фрондёрства, но если моя рука дрогнет, пожалуйста, не тыкайте меня острой палочкой. Как верно заметил Джордж Оруэлл, свобода слова — это право говорить то, что не нравится другим.