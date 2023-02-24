Российские войска якобы за сутки уничтожили более 560 украинских военных

Ударами армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у пунктов Крахмальное, Двуречная, и Табаевка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 60 военнослужащих, две бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении возле Новосадового Донецкой народной республики (ДНР), Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Червонаой Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены до 140 военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

Подразделениями «Южной» группировки войск на Донецком направлении нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии соприкосновения. Потери украинских войск за минувшие сутки на этом направлении составили до 240 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковая пушка Д-44 и американская артсистема М777.

Рядом с Авдеевкой ДНР уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ недалеко от Угледара, Водяного и Пречистовки ДНР, сообщил Конашенков.

За прошедшие сутки на этом направлении ликвидированы более 80 военнослужащих, танк, две машины пехоты, четыре боевые машины РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, американская артсистема М777, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Под Раздольным и Богатырем ДНР и Малиновкой Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

В результате огневого поражения на Херсонском направлении за сутки уничтожены более 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», гаубицы «Мста-Б», Д-30, а в районе Высшетарасовки Днепропетровской области взорван склад боеприпасов 104-й артбригады ВСУ.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за последние сутки нанесено поражение 102 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 142 районах, отчитались в Минобороны.

Возле пункта Перемога Харьковской области поражен пункт управления 127-й бригады терробороны.

Средствами ПВО за сутки было сбито четыре реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также уничтожены шесть украинских беспилотников рядом с пунктов Лиман Второй, Мерефа, Харьковской области, Александровка ДНР, Новая Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области.

С начала спец операции уничтожены: 387 самолетов, 210 вертолетов, 3228 беспилотников, 405 ЗРК, 8011 танков и других бронемашин, 1044 боевые машины РСЗО, 4205 орудий полевой артиллерии, а также 8518 единиц военной спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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