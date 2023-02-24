Арт-кластер «Таврида» представила стихи молодых авторов

Реализуемый при поддержке Росмолодежь арт-кластер «Таврида» представил специальный проект «Настоящие в Политехническом». Звезды эстрады, общественные и политические деятели читают стихи современных поэтов, в которых отражены чувства и переживания людей новых регионов РФ и Белгорода.

Цель проекта «Настоящие в Политехническом» – обратить внимание широкой аудитории на творчество современных поэтов, пишущих об СВО. В числе авторов – Влад Маленко, Анна Ревякина, Александр Пелевин, Татьяна Коптелова, Анна Долгарева, Елена Светличная. В своих произведениях они рассказывают о значимости событий, происходящих на новых территориях РФ, о бойцах и участниках действий, о чувствах жителей регионов. Всего представлено шесть роликов – проникновенных историй об участниках событий, говорится в пресс-релизе поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Стихи звучат голосами Олега Газманова, Shaman, Олега Сироты, Артема Метелева, Вячеслава Гладкова. Поэтесса Анна Долгарёва читает своё произведение сама.

В продолжение проекта 18 марта в Москве арт-кластер «Таврида» проведет офлайн-мероприятие «Настоящие в Политехническом» с участием поэтов и музыкантов.

Проект реализован при поддержке программы Роспатриот.

«Таврида.АРТ» – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За восемь лет проект трансформировался в единый арт-кластер.

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