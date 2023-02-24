 

МИД КНР обвинил США во вмешательстве во внутреннюю политику Китая

24.02.2023, 13:57, Новости дня
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Власти США требуют уважать суверенитет Украины, и умышленно пренебрегают соответствующим статусом других стран, Вашингтон манипулирует тайваньским вопросом, и вмешивается во внутреннюю политику Китая, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Китайский дипломат заявил, что США открыто вмешиваются во внутреннюю политику Китая, пытаясь манипулировать тайваньским вопросом, США также пытаются манипулировать тайваньским вопросом, передает ТАСС.

Вэньбинь заявил, что Пекин выступает мирное за политическое урегулирование украинского конфликта, а НАТО пришла в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы создавать противоречия. Он призвал альянс не сеять хаос в мире. По его словам, кто действует по двойным стандартам, обязательно пожнет плоды содеянного.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя мирный план КНР по урегулированию украинского конфликта, заявил, что Китай не осудил спецоперацию РФ на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.

Напомним, МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов, он предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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