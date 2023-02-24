Не такой уж и простой наряд, как может показаться на первый взгляд: виды и секреты выбора базовой белой футболки

По мнению стилистов, белая футболка должна быть в гардеробе у каждой девушки. Ведь это базовая вещь, которая сочетается с любой другой одеждой и с помощью которой можно создавать стильные образы как в повседневном, так и в офисно-деловом стиле. Разбираемся, каких советов придерживаться при покупке такого базового элемента гардероба, чтобы он гармонично вписался в любой лук.

Определитесь с фасоном

Перед тем как отправиться на шопинг, должно быть четкое понимание того, футболка какого фасона необходима. Ведь существуют разнообразные варианты данных изделий:

макси; прямые; приталенные; облегающие; свободные широкие (оверсайз); кроп-топы; классические; боди.

Чтобы определиться с выбором, проинспектируйте гардероб и решите, с какой одеждой вы планируете сочетать футболку. Например, будете ли вы заправлять ее в брюки с завышенной посадкой? Или вам нужно носить футболку навыпуск? Какой должна быть длина изделия: короткой до уровня талии (как кроп-топ) либо длинной до середины бедра?

Выберите тип горловины

Очень важно обращать внимание на данный параметр, поскольку футболки с разным типом горловины так или иначе визуально моделируют фигуру. Например, если у вас короткая шея и крупное лицо, тогда ваш вариант — изделие с V-образным вырезом. Благодаря ему вы визуально вытянете силуэт за счет вертикальной линии. Ваша шея будет казаться длиннее, а лицо — менее круглым. Если же, напротив, у вас очень худощавое и вытянутое лицо, тогда вам подойдет футболка с круглым вырезом либо с формой горловины типа «прорезь».

Обладательницам пышного бюста с целью отвлечения внимания от этой части тела рекомендуется подбирать изделие без выреза в зоне декольте. Если же грудь маленькая и нужно добавить визуально объема, тогда стоит обратить внимание на футболки с V-образным вырезом.

Определитесь с типом и длиной рукава

Если у вас широкие плечи, тогда вам рекомендуется выбирать футболку с регланом, с рукавами три четверти либо почти до локтя. Если же у вас очень узкие плечи, тогда отдавайте предпочтение изделиям с рукавами-«крылышками» или «воланами». Также вполне уместен будет вариант без рукавов (как майка).

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Если у вас слишком полные или слишком худые руки и вы комплексуете по этому поводу, тогда однозначно берите футболку с рукавами, почти достигающими локтя либо длиной три четверти.

Убедитесь в том, что футболка сидит по фигуре

Здесь без примерки не обойтись. Может показаться на первый взгляд, что базовая футболка никак не влияет на пропорции фигуры и не может испортить образ так, как неправильно подобранное платье, но это заблуждение. Например, если футболка будет очень узкой в районе бюста, тогда будет наблюдаться некрасивое растяжение ткани в этой области, появятся малопривлекательные складки. Будет казаться, будто футболка вам явно мала и вы из нее «выросли».

В то же время изделие на несколько размеров больше тоже может испортить лук. Например, офисно-деловой, когда вы планируете частично заправить футболку в брюки. Вариант оверсайз уместен тогда, когда вы придерживаетесь непринужденного спортивного стиля. В то же время не стоит брать слишком свободно сидящее изделие, чтобы не сложилось впечатления, будто вы донашиваете изделие старшей сестры.

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Определитесь с материалом

В зависимости от того стиля в одежде, которого вы придерживаетесь, подберите футболку, которая максимально гармонично впишется в ваш гардероб. Обратите внимание на ткань. Она должна быть тонкой и полупрозрачной или плотной и непрозрачной? Вам больше импонирует изделие из хлопка или подойдет лайкра или вискоза? Возможно, есть смысл рассмотреть вариант футболки с ажурными вставками, если речь идет о создании романтичных или офисно-деловых луков?

Рассмотрите вариант с принтами

В моде — выражать свою индивидуальность с помощью одежды. Футболка с той или иной надписью — это хорошее решение, чтобы донести свой месседж до окружающих. При выборе футболки с надписью убедитесь в том, что изделие делает ваш лук более аутентичным и позволяет людям составить о вас то или иное впечатление, даже если вы совсем не знакомы.

Будьте осторожнее с футболками, где надпись — это название известного бренда, а не просто слово, употребляемое в повседневной речи. Дело в том, что логомания постепенно выходит из моды, поэтому данное изделие уже через сезон или два может утратить свою актуальность.