 

Все ведь ждут! – Личное мнение

24.02.2023, 13:20, Разное
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Очень весело наблюдать за Самойловыми — Оксанка всё-таки очень талантливый человек.

«Я знаю, что все ждут от меня каких-то пояснений и разъяснений ситуации, но я пока что не готова вообще об этом говорить и, если когда-нибудь буду готова, то скажу об этом», — всё объяснила жена Джигана.


Фото: Соцсети

То есть, все ждут, считает Самойлова. А объяснять не хочется. Время, наверное, не пришло.

Это ж нужно уметь всё так завертеть! Особенно, когда никто ничего не ждёт — во-первых, а во-вторых, все ведь понимают, что ничего и не произошло.

Прекрасная семья, которая известна тем, что показывает, как может протекать семейная жизнь в идеальном мире. Насколько в идеальном — это представление самой Самойловой. Сначала они жарят шашлыки, потом летят отдыхать от усталости, потом снова одно и то же.

Чтобы хоть как-то разнообразить идиллию, нужно вбросить, что всё не так гладко.

Сама Оксанка, как мне кажется, ещё не придумала, что бы такое всем рассказать. Тут ведь нужно учесть, что потом будет воссоединение, так что набрасывать слишком сильно нельзя.

Можно посоветовать Оксанке сохранить интригу. Пусть все гадают, а ты ничего никому не говори — через неделю-две все всё забудут.

Как вы думаете, будет Оксанка в конце концов счастлива?

Источник: Лена Миро


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