 

НАТО и ЕС отреагировали на представленный Китаем план из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса

24.02.2023, 13:05, Новости дня
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Китай не осудил спецоперацию РФ на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину, сообщил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Таллине, комментируя план КНР по урегулированию кризиса.

«Прежде всего к Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить вторжение России. И они подписали соглашение о безлимитной дружбе с Россией перед вторжением», – передает его слова ТАСС.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что смотреть на этот план нужно на фоне подписания соглашения Китая о безлимитной дружбе с Россией.

При этом Еврокомиссия изучит предложенный план.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И «чуть ли не упрекнул» его из-за поставок вооружений Украине. Об этом дипломат рассказал радиостанции «Кадена СЕР».

Боррель добавил, что Ван И категорически заверил его, что Китай не поставляет оружие РФ и не планирует этого делать.

Напомним, МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов, он предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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