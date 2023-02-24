В посольстве оценили «шпионские истории о России» австралийских спецслужб
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Публикация в газете Sydney Morning Herald информации о «российских шпионах» является попыткой показать работу австралийских спецслужб «в самом лучшем виде», заявили в посольстве РФ в Австралии.
В комментарии указано, что «ничто не представит работу спецслужбы в лучшем свете, как это сделает плод фантазии о ликвидации мнимого «российского шпионского круга» после «месяцев упорной работы», передает РИА «Новости».
Издание опубликовало статью за подписью Ника Маккензи о том, что за последние полгода лица из «шпионского круга» РФ были «тихо выдворены из Австралии и их визы были отменены».
В посольстве заверили, что подобные рассказы «распространяются через так называемых журналистов, занимающихся расследованиями, и обязательно резюмированы тем, что «шпионы были хороши, но ASIO – лучше».
«Вот об этом и был опус Ника Маккензи. Мы не думаем, что это заслуживает дальнейших комментариев», – заключили специалисты ведомства.
Ранее Австралия ввела санкции против вице-премьеров РФ и патриарха Кирилла.
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