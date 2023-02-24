НАТО пообещала наращивать поддержку Киева, не упомянув о членстве альянса

НАТО будет и дальше наращивать политическую и практическую поддержку Украины, говорится в распространенном заявлении альянса, однако в нем не упоминается о предоставлении стране членства в НАТО.

В документе говорится, что Североатлантический альянс продолжит оказывать Украине поддержку столько, сколько необходимо, чтобы помочь подержать победу, передает РИА «Новости».

При этом в заявлении ничего не говорится о членстве Украины в НАТО, речь идет только об «укреплении партнерства» по мере продвижения ее евроатлантических устремлений.

Альянс также «продолжать оказывать скоординированное международное давление на Россию».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал истощение запасов снарядов НАТО из-за Украины.

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