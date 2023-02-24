 

Берлин: Экономика значительно ослабла

24.02.2023, 12:55, Разное
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По данным Федерального статистического управления Германии, произошло значительное ослабление экономики страны. В четвертом квартале 2022 года ВВП упал на 0,4%, хотя ранее прогнозировалось 0,2%.

“В четвертом квартале ВВП снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. По данным статистического ведомства Германии (Destatis), ВВП снизился на 0,2% ниже по сравнению с первоначальным прогнозом от 30 января 2023 года”, – говорится в заявлении, опубликованном в Интернете.

К концу года “динамика экономики Германии значительно снизилась”. В 2022 году рост ВВП составил 1,8% по сравнению с предыдущим годом.


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