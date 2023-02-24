 

Собянин: В Москве за 12 лет отреставрировано более двух тысяч памятников архитектуры

24.02.2023, 11:52, Разное
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Московская программа реставрации – крупнейшая в мире, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, забота о сохранении исторического наследия объединила городские власти, федеральные ведомства, владельцев памятников архитектуры и специалистов-реставраторов.

“В 2022 г. они вернули былую красоту более чем 200 памятникам архитектуры, среди которых немало знаковых для города объектов”, – уточнил мэр.

В порядок привели построенный в начале XIX века комплекс зданий Мариинского женского училища на Софийской набережной. Мастера восстановили фасады, историческую планировку и интерьеры главного корпуса.

Отреставрирован храм Воскресения на Успенском Вражке. Специалисты усилили конструкцию сооружения, восстановили лепнину и позолоту на крестах, привели в порядок внутренне убранство. Удалось обнаружить и раскрыть монументальную живопись середины XIX – начала XX века.

Работы прошли в главном корпусе Яузской больницы. Реставраторы восстановили лепной декор и архитектурные элементы, в том числе скульптуры атлантов.

В порядок привели павильон ВДНХ №5 “Физика”. Там разместился Музей городского хозяйства. Подходит к концу реставрация павильона №66 – там будет выставочно-торговый центр Узбекистана.

“В ближайшие годы планируем сделать не меньше. Сегодня реставрационные работы ведутся на 561 объекте культурного наследия, из них приблизительно 200 будут завершены уже в 2023 году”, – сообщил Собянин.

В 2022 году в столице капитально отремонтировали 12 домов-памятников. Специалисты привели в порядок ограждения лестниц и ступени в подъездах, стены и потолки, восстановили историческую фурнитуру.


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