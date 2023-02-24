 

В Красноярске аварийно сел «Боинг-737-800» из-за разгерметизации салона

24.02.2023, 11:45, Новости дня
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Самолет авиакомпании «Россия» экстренно сел в Красноярске вследствие разгерметизации салона, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В сообщении указано, что следовавший сообщением Сочи – Красноярск «Боинг-737-800» совершило аварийную посадку в аэропорту Красноярска, на борту самолета находились 167 пассажиров, из них 21 – несовершеннолетние, и восемь членов экипажа. Посадка воздушного судна была осуществлена благополучно, передает ТАСС.

В данный момент начата доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.

Уточняется, что за три минуты до начала снижения произошла нештатная работа датчика регулировки давления в кабине. Экипаж принял решение выпустить в салоне кислородные маски. 

Ранее в феврале вертолет Robinson с тремя людьми на борту пропал с радаров северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области, у него сработал аварийный маяк. Вертолет совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная, пилот и один из пассажиров погибли.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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