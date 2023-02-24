 

Политолог Ткаченко: Мирный план Пекина полностью соответствует интересам России, поэтому Киев и США его не примут, кроме первого пункта – территориальной целостности Украины

24.02.2023, 11:45, Новости дня
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На первый взгляд, предложенный Пекином план выглядит наивным. Но этот документ выполняет сразу две задачи – внутри- и внешнеполитическую, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее МИД Китая предложил план по урегулирования конфликта на Украине.

«Реализуемость мирного плана Китая по Украине в ближайшей перспективе кажется сомнительной. И на первый взгляд документ выглядит как набор общих предложений», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Однако в глобальном смысле документ позиционирует Китай на российской стороне в этом конфликте. Ничего из того, что предложено Пекином, не поддержат ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Причем США попытаются «заболтать» мирный план, предложенный Поднебесной», – полагает собеседник.

«Будет много комментариев: самую радикальную позицию займет Виктория Нуланд, чуть более сдержанно выступит Энтони Блинкен. Но так или иначе, если Белый дом примет этот план, Россия выйдет из спецоперации с зафиксированным фронтом, сохранив при этом лицо. А имиджевая победа Москвы для Вашингтона недопустима», – продолжил эксперт.

По словам Ткаченко, документ направлен сразу на два типа аудитории. «Первая – это китайцы. План должен показать гражданам, что их страна является глобальной державой, способной занять четкую и комплексную позицию по очень непростой международной проблеме», – объясняет он.

«Второй аспект внешнеполитический. Это попытка Поднебесной сформулировать мнение развивающихся стран относительно конфликта на Украине. Ведь для многих это сугубо периферийная проблема. Пекин таким образом занимает очень выгодную позицию, говоря от лица подавляющей части мира на первый взгляд банальные истины», – заключил Ткаченко.

Ранее китайский МИД опубликовал план мирного урегулирования украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.

Первым пунктом Пекин указывает на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. В документе сказано, что «все страны равны, независимо от их размера, силы или богатства».

Во-вторых, Китай призывает отказаться от менталитета холодной войны, так как региональная безопасность не может быть достигнута за счет усиления и расширения военных блоков. 

В третьем пункте под названием как «прекратить боевые действия и остановить войну» говорится, что «в конфликтах войнах нет победителей». Пекин настаивает на том, чтобы стороны не подливали масла в огонь и не допустили выхода украинского кризиса из-под контроля.

В четвертом пункте Китай настаивает на проведении мирных переговоров. В пятом Пекин призывает поддержать любые меры, способствующие смягчению последствий гуманитарных кризисов. Также КНР в шестом пункте приветствует поддержку обменов военнопленными между Киевом и Москвой. Седьмой посвящен безопасности на АЭС. Помимо этого, Китай считает недопустимым применение ядерного оружия, о чем говорит в восьмом пункте. Девятый пункт предусматривает выполнение зерновой сделки, десятый – отказ от санкций, пункт 11 – обеспечение стабильных цепочек производства и поставок. И, наконец, Пекин выражает готовность оказать помощь в послевоенном восстановлении зоны конфликта.

Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Дай Бин заявлял, что дипломатия является единственным путем для разрешения украинского кризиса.

На этой неделе в Россию с визитом приезжал главный китайский дипломат Ван И. Он встретился с президентов Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как теракт на «Северных потоках» сблизил Пекин и Москву.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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